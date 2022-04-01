Das Erste: ряд металлов из России не подвергся санкциям из-за интересов Германии

Благодаря Германии некоторые металлы из России не были включены в санкционные списки Евросоюза, сообщает Das Erste. Как стало известно немецкому телеканалу, Германия недавно успешно пролоббировала на конфиденциальных переговорах с ЕС возможность не включать ряд металлов, поставляемых российскими компаниями, в проект списка новых антироссийских санкций. При этом страна действовала в своих экономических интересах, несмотря на все заявления о готовности понести высокие издержки ради санкций.

По информации политического журнала Kontraste медийного холдинга ARD, в середине марта Германия успешно пролоббировала на конфиденциальных переговорах с ЕС возможность не включать некоторые металлы, поставляемые контролируемыми государством российскими компаниями, в проект списка новых санкций против России, сообщает немецкий телеканал Das Erste.

Об этом Kontraste сообщили несколько дипломатов, вовлечённых в этот вопрос. Ранее другие страны ЕС предложили ввести соответствующие санкции на никель, палладий, медь, железную руду, алюминий и титан. Причина немецкой позиции, очевидно, заключается в защите экономических интересов Германии. Ежемесячно из Германии в Россию поступает в среднем около €370 млн на импорт металлов, отмечает Das Erste.

В ответ на запрос Kontraste Министерство экономики Германии пояснило, что общий запрет на импорт металлического сырья до сих пор даже не обсуждался. «Сырьё, упомянутое в вашем вопросе... в целом не освобождается от новых санкций ЕС против России. Скорее, речь идёт об исключении... Эти исключения направлены на обеспечение европейской экономики и населения», — сообщили в министерстве.

Механизм введения санкций в ЕС является строго конфиденциальным, уверяет немецкий телеканал. В большинстве случаев Еврокомиссия уточняет у каждого государства-члена в отдельности, какие санкции были бы неприемлемы для данной страны. Только после этого появляется проект санкционного списка, который обсуждается в строгой секретности на уровне послов ЕС. Если какой-либо сектор экономики не фигурирует в списке проектов, поскольку страна заранее заявила о своём несогласии, этот сектор даже не выносится на обсуждение. Таким образом, санкции являются наименьшим общим знаменателем для 27 стран ЕС.

Высокопоставленный дипломат Евросоюза в Брюсселе прокомментировал вмешательство в пользу собственных экономических интересов следующим образом: «Это происходит постоянно. Одна страна вмешивается в пользу своей алмазной биржи, другая выражает озабоченность по поводу своей индустрии моды, но Германия должна спросить себя, какую цену она готова заплатить». Шаг Германии в отношении металлов является взрывоопасным ещё и потому, что правительство Германии неоднократно подчёркивало, что оно готово принять высокие экономические издержки за санкции, отмечает немецкий телеканал.

Что касается сырьевых материалов — нефти, газа и угля, на которые приходится львиная доля доходов от российского экспорта, — то немедленный запрет на импорт будет иметь разрушительные экономические последствия для Германии. Производители самолётов, такие как Airbus, сейчас также зависят от поставок титана из России. Однако для других металлов, таких как палладий, всё не так однозначно. Только около четверти палладия, перерабатываемого в Германии, поступает из России: этот металл необходим стране, в основном для каталитических нейтрализаторов в автомобильной промышленности.

Они производятся компаниями среднего размера, такими как Ernst Apparatebau из Хагена. Там спокойно относятся к возможному запрету на импорт палладия из России, поскольку стоимость этого металла составляет всего €50. «Если против России будут введены санкции в отношении палладия, цена может утроиться. Это означает, что в итоге каталитический нейтрализатор будет стоить уже не 800 евро, а 900 евро», — сказал сотрудник компании Марсель Шпренгер изданию политическому журналу Kontraste. «Мы справились с этим очень и очень хорошо. С помощью связей с поставщиками по всему миру можно решить все эти проблемы», — заверил журналистов эксперт в области автомобилестроения Фердинанд Дуденхёффер.

Явная критика позиции Германии в отношении санкций против России исходит от президента Украины Владимира Зеленского. Его сильно разочаровала реакция Германии. «И мы увидели застой. Мы почувствовали сопротивление. Мы поняли, что вы хотите продолжать «экономику, экономику, экономику», — сказал Зеленский в своей речи, которая транслировалась по видео в бундестаге 17 марта.

По словам нескольких брюссельских дипломатов, среди стран — членов ЕС Германия, наряду с Австрией, Венгрией и Италией, причисляется к «колеблющимся», когда речь заходит о санкциях. Другой лагерь, так называемые санкционисты, в который входят в основном Польша, Эстония, Латвия и Литва, напротив, настаивает на продлении санкций против России.

«Да, есть экономическая цена, да, она высока, но украинский народ платит не евро или долларами, он платит своей кровью. То есть, если мы введём действительно жёсткие санкции, если российская военная машина и российская экономика рухнут быстрее, то и экономически трудное время для нас будет короче», — утверждает министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. Сочетание очень жёстких санкций и масштабных поставок оружия на Украину — лучшее средство для быстрого окончания войны, считает он.

Дипломаты из других стран ЕС также подчёркивают важность дальнейших санкций против России. Кремль постоянно пытается обойти существующие санкции, например, с помощью торговли через Белоруссию, которая используется как лазейка. Первоначальный шок от санкций для российской экономики постепенно проходит, о чём свидетельствует и тот факт, что падение рубля в течение недели было в основном остановлено, а на московской фондовой бирже возобновились торги, хотя и на определённых условиях.

Только в авиационном секторе санкции ЕС оказали серьёзное влияние, отмечает немецкий телеканал. Теперь важно также препятствовать наземным и морским перевозкам в Россию. Но главный вопрос заключается в том, чтобы стать независимыми от импорта российской нефти, газа и угля. Так, Польша накануне заявила, что полностью откажется от газа и нефти из России к концу года, сообщает Das Erste.