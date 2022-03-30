Xinhua: неизбирательные санкции из-за украинского конфликта вызовут новые гуманитарные проблемы

Неизбирательные санкции в связи с конфликтом на Украине вызовут новые гуманитарные проблемы, уверен заместитель постпреда Китая при ООН Дай Бин. Как передаёт Xinhua, дипломат добавил, что ограничения уже нанесли и продолжат наносить удар по глобальной энергетике, продовольственной сфере, экономике, торговле и финансовым рынкам, что сказывается на жизни и средствах к существованию многих людей и порождает новые гуманитарные проблемы.

Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Дай Бин во вторник предупредил, что неизбирательные санкции в связи с конфликтом на Украине вызовут новые гуманитарные проблемы.

«Постоянно усиливающиеся масштабные и неизбирательные санкции нанесли и продолжат наносить удар по глобальной энергетике, продовольственной сфере, экономике, торговле и финансовым рынкам, что сказывается на жизни и средствах к существованию многих людей и порождает новые гуманитарные проблемы», — заявил он на заседании Совета Безопасности по гуманитарной ситуации на Украине.

Развивающиеся страны, где живёт большинство населения мира, не являются сторонами этого конфликта и не должны втягиваться в конфронтацию и вынужденно страдать от последствий геополитических столкновений между крупными державами, отметил дипломат.

Сейчас глобальная продовольственная безопасность подвергается серьёзным испытаниям, что требует должного внимания. Санкции и экономические блокады только искусственно усугубят нехватку продовольствия и ценовые диспропорции, ещё больше подорвут производство продовольствия и цепочки его поставок по всему миру, повысят цены на продовольствие и увеличат бремя развивающихся стран, сказал Дай Бин.

«Мы призываем усилить международную координацию для стабилизации поставок продовольствия и цен на него, воздержаться от необоснованных ограничений на экспорт, поддерживать стабильную работу рынка и обеспечить глобальную продовольственную безопасность», — подчеркнул дипломат.

По его словам, ООН, Всемирная продовольственная программа, Продовольственная и сельскохозяйственная организация, Всемирная торговая организация и другие структуры должны активно содействовать координации производства продовольствия и торговли между странами, помогать развивающимся странам преодолевать потрясения.

Указав на необходимость эффективной защиты жизней гражданских лиц на Украине, где продолжается конфликт, и удовлетворения их гуманитарных потребностей, Дай Бин заявил, что Китай призывает уважать международное гуманитарное право во избежание жертв среди гражданского населения, защищать объекты гражданского назначения, обеспечивать безопасный проход для эвакуации и гуманитарного доступа, а также непрерывное снабжение предметами первой необходимости. По его словам, необходимо усилить защиту уязвимых групп населения, таких как женщины и дети.

Если кризис продолжится и обострится, то будет нанесён дальнейший ущерб, а такая ситуация не отвечает интересам ни одной из сторон. По его мнению, наиболее убедительный путь к прекращению огня и боевых действий — это диалог и переговоры.

Международное сообщество должно поощрять и поддерживать продолжение прямых переговоров между Россией и Украиной до достижения положительного результата и восстановления мира, подчеркнул он.

Безопасность неделима. Стремление к абсолютной безопасности путём противопоставления одного блока другому — рецепт отсутствия безопасности. США, НАТО и ЕС также должны вступить в диалог с Россией, учесть законные интересы всех сторон в области безопасности и создать сбалансированную, эффективную и устойчивую региональную архитектуру безопасности. Китай будет продолжать свои усилия в этом направлении и играть конструктивную роль в деэскалации ситуации и разрешении кризиса, заявил Дай Бин.