Fox News: доллар теряет статус мировой резервной валюты, но американцев убеждают, что это нестрашно

Господство доллара под угрозой, а значит, американцам грозит бедность, передаёт Fox News. Как отмечает Гарри Казианис из Центра национальных интересов, «Соединённым Штатам долгов» вскоре станет гораздо тяжелее обслуживать свой госдолг, а расходы придётся урезать. «Невозможно быть сверхдержавой, если ваша экономика в катастрофическом состоянии», — подчёркивает эксперт в интервью Tucker Carlson Tonight.

На протяжении последних месяцев мы говорили вам, что Соединённым Штатам грозит потеря статуса держателя мировой резервной валюты и это огромная проблема для нас и наших детей. Теперь это подтвердил Bloomberg, цитирую: «Господство доллара США втихомолку разрушают», — так они это сформулировали. Однако Bloomberg этим не обеспокоен: по его словам, это может быть даже хорошо.



В свете этого, в свете заявлений Bloomberg о том, что да, вы станете гораздо беднее, но вы должны быть довольны, потому что Китай богатеет, мы решили узнать о происходящем немного больше. Гарри Казианис — старший директор Центра национальных интересов, мы рады, что сегодня он с нами. Большое спасибо, что нашли для нас время, Гарри.



Итак, не какая-нибудь другая новостная организация, а Bloomberg, имеющий, конечно же, обширную деловую активность в Китае, только что сказал нам, что это действительно происходит, вы не параноик, но не волнуйтесь, всё будет замечательно. Будет ли всё замечательно?

ГАРРИ КАЗИАНИС, Центр национальных интересов: Нет, Такер, конечно же, нет! Надо быть откровенными: Соединённые Штаты — это Соединённые Штаты долгов. И причина, по которой мы можем брать столько в долг… Кстати, с 2000 года мы набрали долгов на 25 триллионов долларов, финансируя войны с целью смены режима, снижение налогов и всё в таком духе. Почему мы всё это можем делать? Потому что мировая резервная валюта — наша. Потому что мы можем брать в долг у кого угодно, по сути, под ноль процентов. Или Федеральный резерв может напечатать деньги, и всё будет в порядке.



Но если наша валюта перестанет быть резервной, мы больше не сможем так делать. Процентные ставки начнут расти. Подумайте вот о чём: в этом году Соединённые Штаты потратят 392 миллиарда долларов только на обслуживание нашего государственного долга. Эта цифра вырастет, потому что процентные ставки будут расти быстрее. Так что это огромная проблема, и я признателен вам за то, что вы её освещаете.



Такое впечатление, что это опора нашего нынешнего достатка. И это грустно признавать, потому что достаток не должен держаться на валютной политике. Но так и есть! По какой же тогда причине Bloomberg говорит, что это (перспектива потери долларом статуса мировой резервной валюты. — ИноТВ) неплохо?



ГАРРИ КАЗИАНИС: Знаете, Такер, даже представить себе не могу. Особенно когда вся мощь и доминирование США во всей международной системе основаны на том, что США — сверхдержава номер один. Но невозможно быть сверхдержавой, если ваша экономика в катастрофическом состоянии.



Посмотрим правде в глаза: в этом году мы займём порядка триллиона долларов. Проценты, которые мы будем выплачивать по этому долгу, будут астрономическими. Если наша валюта больше не будет резервной, количество денег, которые мы будем тратить только на обслуживание долга, взлетит до небес. Вдобавок к инфляции, вдобавок к дальнейшему росту долга…



Это то, что должно нас беспокоить. Кроме того, Такер, нам нужно привести в порядок наш бюджет. Нам надо позаботиться о том, чтобы остаться держателями мировой резервной валюты. И мы не можем занимать триллионы долларов каждый год.



Просто один факт: мы потратили шесть триллионов долларов на стимулирование экономики во время пандемии COVID. Можно спорить о том, правильно это или неправильно. Но это больше, чем мы потратили, сражаясь на Второй мировой войне. Итак, количество денег, которые мы тратим… Нам действительно нужно задуматься о том, как и почему мы их тратим. Потому что однажды окажется, что мы больше не сможем так делать.



Да. И, конечно, потребуется серьёзная адаптация. Больше, чем мы потратили за Вторую мировую войну! Это просто… Масштабы этого преступления сейчас ещё даже не ясны. Но потом они проявятся. Рад был вас видеть сегодня, Гарри! Спасибо!



ГАРРИ КАЗИАНИС: Спасибо, Такер.



Дата выхода в эфир 27 марта 2022 года.