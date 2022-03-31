Die Zeit: исследования показали — эмбарго на российские ресурсы приведёт Германию к многолетней рецессии и скачку инфляции

В случае отказа от российских энергоресурсов немецкую экономику ждут резкий спад и длительная рецессия, пишет Die Zeit, ссылаясь на исследования Немецкого института экономических исследований. Аналитики считают, что спад экономики может составить 3%, а рецессия рискует растянуться на десять лет: кроме того, ФРГ столкнётся со скачком инфляции.

Эмбарго Германии на российские энергоресурсы или же остановка поставок со стороны России приведут к крайне негативным последствиям для немецкой экономики, пишет Die Zeit, ссылаясь на исследование, проведённое Немецким институтом экономических исследований (DIW). Согласно расчётам, в случае долгосрочного отсутствия российских нефти и газа немецкая экономика столкнётся с падением экономического роста: общий спад может составить около 3%, а рецессия рискует растянуться на десять лет.

Кроме того, эмбарго на энергоресурсы приведёт к скачку инфляции на 2,3%. При этом исследователи DIW отмечают, что расчёты могут быть неточными, ввиду того что ситуация является экстраординарной.

В исследовании отмечается, что кризис, вызванный эмбарго на российские энергоресурсы, будет сравним с кризисом из-за пандемии, пишет Die Zeit. Кроме того, Германии придётся пойти на значительные издержки, чтобы компенсировать отсутствие нужных ресурсов, а также воздержаться от инвестиций в зелёную экономику.

Как отмечает Die Zeit, о рецессии и спаде в экономике предупреждает также фонд Ханса Бёклера. В исследовании фонда говорится о том, что рецессия начнётся даже в случае частичного отказа от российских энергоресурсов. Кроме того, в фонде отметили, что если цены на ресурсы продолжат расти, то уже в этом году немецкая экономика сократится на 0,3%.

Издание напоминает, что правительство ФРГ отвергает идею эмбарго на российские энергоресурсы. В ходе своего интервью на канале ARD в минувшее воскресенье канцлер Олаф Шольц ещё раз подчеркнул, что эмбарго приведёт к огромному риску для целых отраслей немецкой промышленности. Он также раскритиковал экономистов, считающих, что ФРГ может позволить себе эмбарго на российские ресурсы.

Как отмечает Die Zeit, Шольц, судя по всему, намекал на исследование организации ECONtribute, согласно которому спад экономики Германии в случае эмбарго на российский газ не будет столь же сильным, как спад во время пандемии. Издание пишет, что DIW и фонд Ханса Бёклера также косвенно подвергли критике анализ ECONtribute.