Шольц: отказ от российских энергоресурсов остановит работу целых отраслей немецкой промышленности

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз высказался против немедленного прекращения импорта энергоносителей из России, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. По его словам, в случае полного прекращения импорта Германию ждут тяжёлые последствия: целые отрасли промышленности будут вынуждены прекратить свою деятельность, что будет означать потерю «невероятного количества» рабочих мест.

Канцлер Германии Олаф Шольц снова отказался от немедленного прекращения импорта энергоносителей из России и предупредил о тяжёлых последствиях, с которыми может столкнуться его страна, если Россия остановит подачу газа и нефти, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

«Мы готовы», — сказал он в воскресенье вечером в ток-шоу Anne Will на телеканале ARD. «Но если бы со дня на день этот импорт прекратился, это привело бы к тому, что целые отрасли промышленности были бы вынуждены прекратить свою деятельность», — добавил канцлер Германии. По его словам, на карту поставлено «невероятное количество рабочих мест». Шольц очень критично отозвался об экономистах, которые использовали математические модели для расчёта теоретического количества нужного газа, а теперь призывают к запрету на импорт. Это «безответственно», раскритиковал такую позицию Олаф Шольц.

Как поясняет издание, представители экономики прекрасно знали, что реальность выглядит иначе. Газ должен иметь возможность попасть туда, где он необходим, однако трубопроводы к этому ещё не готовы. По словам канцлера, многие трубопроводы в странах Восточной Европы полностью ориентированы на поставки с Востока. Также канцлер раскритиковал страны ЕС, которые, громко призывая к отказу от энергоресурсов из России, продолжают покупать российский газ. При этом ни одной конкретной страны Шольц не назвал, отмечает издание.

Тем не менее, по его словам, правительство Германии старается как можно быстрее отказаться от поставок угля, газа и нефти из России. Импорт российского угля в Германию может прекратиться в ближайшее время, сказал Шольц. «Этого можно достичь уже в этом году». Что касается нефти, то это может произойти очень быстро, считает канцлер Германии.

Профсоюз IG-BCE «Горное дело, химическая промышленность, энергетика» предупреждает о массовом сокращении рабочих мест в случае немедленного прекращения импорта энергоносителей из России. «Если у нас не будет компенсации, это будет стоить сотен тысяч рабочих мест в течение относительно короткого периода времени, но прежде всего это повлияет на предложение», — подчеркнул глава IG-BCE Михаэль Василиадис в эфире Deutschlandfunk.

Например, при сокращении поставок на 50% крупнейший в мире химический объект в Людвигсхафене пришлось бы закрыть до нуля, поскольку его работа перестала бы быть стабильной. В этом случае работники переходят на сокращённый рабочий день или теряют работу. Кроме того, вся продукция перестанет быть доступной и возникнет дефицит во многих секторах экономики, таких как фармацевтическая и строительная отрасли. Это может быть болезненно и ощутимо по всему миру.

Будущий премьер-министр земли Саар Анке Релингер также выразила скепсис в отношении прекращения поставок энергоносителей из России. В эфире телеканала ARD она заявила, что необходимо взвесить, достигнет ли этот шаг цели прекращения российской спецоперации на Украине. «У меня есть сомнения на этот счёт», — отметила Релингер. Она также добавила, что такой шаг необходимо соотнести с рисками для последствий в Германии. Вот почему Германии нужна «умная политика»: страна не должна действовать слишком поспешно, призвала политик.