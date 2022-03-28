Rheinische Post: министры энергетики стран G7 отказались платить за газ в рублях

Страны G7 считают требование оплаты российского газа в рублях «односторонним и явным нарушением имеющихся договорённостей», пишет Rheinische Post, ссылаясь на слова министра экономики ФРГ Роберта Хабека. Хабек заявил, что имеющиеся договора должны соблюдаться.

Министры энергетики стран G7 сошлись во мнении, что требование России платить за российский газ в рублях является «односторонним и явным нарушением имеющихся договорённостей», сообщает Rheinische Post, ссылаясь на заявление министра экономики ФРГ Роберта Хабека.

Политик отметил, что все вовлечённые в торговлю газом предприятия должны соблюдать заключённые договорённости. «Это означает, что оплата в рублях неприемлема», — приводит издание слова Хабека.

Rheinische Post напоминает, что на прошлой неделе Владимир Путин анонсировал поставки газа в «недружественные страны» за рубли. Такой шаг должен укрепить попавший под давление рубль, поскольку спрос на российскую валюту возрастёт. Как отмечает издание, в списке «недружественных» государств находится и Германия, которая до этого всегда платила России за газ в евро.

По словам Хабека, страны G7 едины в своём решении. «Мы не позволим посеять между нами раздор. Ответ стран G7 однозначен: договора должны соблюдаться», — заявил политик.