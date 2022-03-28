Rheinische Post Оригинал

Rheinische Post: министры энергетики стран G7 отказались платить за газ в рублях

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Страны G7 считают требование оплаты российского газа в рублях «односторонним и явным нарушением имеющихся договорённостей», пишет Rheinische Post, ссылаясь на слова министра экономики ФРГ Роберта Хабека. Хабек заявил, что имеющиеся договора должны соблюдаться.
Rheinische Post: министры энергетики стран G7 отказались платить за газ в рублях
AP
Министры энергетики стран G7 сошлись во мнении, что требование России платить за российский газ в рублях является «односторонним и явным нарушением имеющихся договорённостей», сообщает Rheinische Post, ссылаясь на заявление министра экономики ФРГ Роберта Хабека.
 
Политик отметил, что все вовлечённые в торговлю газом предприятия должны соблюдать заключённые договорённости. «Это означает, что оплата в рублях неприемлема», — приводит издание слова Хабека.
 
Rheinische Post напоминает, что на прошлой неделе Владимир Путин анонсировал поставки газа в «недружественные страны» за рубли. Такой шаг должен укрепить попавший под давление рубль, поскольку спрос на российскую валюту возрастёт. Как отмечает издание, в списке «недружественных» государств находится и Германия, которая до этого всегда платила России за газ в евро.
 
По словам Хабека, страны G7 едины в своём решении. «Мы не позволим посеять между нами раздор. Ответ стран G7 однозначен: договора должны соблюдаться», — заявил политик.
 
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