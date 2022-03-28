SVT: надо было развивать «зелёную» энергетику — Италия переживает энергетический кризис из-за событий на Украине

Италия столкнулась с энергетическим кризисом из-за событий на Украине, поскольку она сильно зависит от импорта российского газа, а также слишком медленно развивала «зелёную» энергетику, пишет SVT. Как отмечает канал, власти страны не исключают, что им придётся нормировать отпуск газа, а итальянцам — летом сидеть без кондиционеров.

Энергетический кризис, причиной которого во многом стал конфликт на Украине, оказывает огромное влияние на Италию. Половина энергии в этой стране вырабатывается за счёт газа — а почти половина этого газа импортируется из России. Цены стремительно растут, и отпуск газа в стране, возможно, придётся нормировать, пишет SVT.

При этом Италия отстаёт в области развития возобновляемых источников энергии и сильно зависит от газа: 95% энергоносителей она импортирует из-за рубежа, а 42% импорта газа приходится на Россию.

«Нам, возможно, придётся вновь открыть наши угольные электростанции, если в ближайшем будущем возникнет нехватка газа», — заявил премьер-министр Италии Марио Драги.

По прошествии двух лет пандемии и без того сильно пострадавшая итальянская экономика столкнулась с ещё большим испытанием. Между тем для итальянского правительства крайне важно, чтобы национальная экономика не испытывала проблем из-за возможной нехватки газа.

«К сожалению, мы оказались в такой чрезвычайной ситуации, потому что мы не инвестировали в более экологичную энергетику, притом что мы сами вошли в полную зависимость от российского газа», — отметил член Киотского клуба, который специализируется на «зелёной» энергии, Серджио Андреис.

Перспектива возвращения к энергии угля его крайне беспокоит. «Разговоры об угольной и атомной энергетике пугают — это всё равно что вернуться в прошлое. Хочется верить, что этот кризис, напротив, приведёт к тому, что мы, как страна, наконец-то начнём инвестировать в устойчивую энергетику вроде энергии ветра и солнца», — отметил он.

Всё это, однако, лишь планы на будущее, а кризис надо разрешать здесь и сейчас.

В худшем случае правительству придётся нормировать расход газа. На практике это будет означать, что этим летом итальянцам, например, возможно, придётся обходится без кондиционеров, а зимой — топить дома в режиме крайней экономии. Кроме того, власти могут отказаться от подсветки всех прекрасных памятников архитектуры вроде Колизея и собора Святого Петра в Риме.

«Мэр Рима недвусмысленно дал понять, что это не исключено», — сообщил Андреис.

Фабрика 3Emme в Фабриано производит стальные конструкции для кухонь: станки работают там круглосуточно и им нужно очень много энергии.

«Не будет поставок газа — нам придётся закрываться. Нас также очень беспокоит то, что цены крайне сильно выросли», — признал работник фабрики Марко Антонелли.

Кроме того, он беспокоится насчёт персонала. «У нас работает 30 человек — а это 30 семей, которые живут на нашу зарплату каждый месяц. Окупить работу сейчас будет довольно непросто», — подытожил он.