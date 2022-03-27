Le Figaro: претендовать на место России на газовом рынке Европы Канада сможет ещё не скоро

Хотя канадские власти и СМИ уже несколько недель кряду говорят о том, что страна могла бы помочь Европе побороть зависимость от российского газа, на деле это вряд ли станет возможным в ближайшее время, пишет Le Figaro. Как разъясняет журналист издания, всё дело в отсутствии инфраструктуры для сжижения газа — без неё канадцы смогут продавать свой газ только в США, где спрос на голубое топливо снижается.

В канадских СМИ вот уже некоторое время идёт активная дискуссия о том, сможет ли страна «помочь Европе избавиться от российского газа», пишет Le Figaro. Как подчёркивает обозреватель издания, Канада занимает четвёртое место в мире по объёму добычи голубого топлива и, согласно одному из недавних исследований канадской Ассоциации природного газа, страна на данный момент обладает запасами газа, эквивалентными 200% её годичного объёма потребления.

Большая часть нефтегазовых месторождений Канады расположена в богатейшей провинции страны Альберте, продолжает автор материала. Поэтому неудивительно, что глава провинции Джейсон Кенни уже через несколько дней после начала российской спецоперации на Украине не преминул напомнить, что «его страна — далёкое от театров военных действий демократическое государство, способное стабильно обеспечивать Европу энергоресурсами».

Между тем, хотя руководство Альберты уже много лет выступает за активное развитие энергетики, главам провинции сильно мешает общественное мнение, пишет журналист Le Figaro. Как отмечает автор, канадцев мало прельщает перспектива наращивания не слишком экологичной добычи нефти и газа из нефтеносных песков.

И всё же за последние месяцы Канаду неоднократно посещали делегации из Германии, которые обсуждали, какую роль может сыграть страна в «замещении российского газа», говорится в материале Le Figaro. «Мы будем рассматривать варианты со сжиженным природным газом, а Канада в этом секторе крупный игрок», — комментировала ситуацию посол Германии в Оттаве Сабине Шпарвассер.

Однако, хотя желания помочь своим европейским союзникам у Канады хоть отбавляй, экспортировать свой газ куда-либо помимо США ей будет непросто, поскольку у неё просто нет необходимой инфраструктуры для производства СПГ, заявил в беседе с журналистом Le Figaro преподаватель Высшей коммерческой школы Монреаля Пьер-Оливье Пино. «Проекты строительства заводов по сжижению газа есть, но эти проекты обсуждаются порой лет по десять, и от некоторых из них уже отказались. Проблемы есть и в связи с интересами коренных народов, и от климатических активистов, и по экологическим соображениям (включая, например, защиту местной фауны)», — пояснил Пино.

А между тем без таких заводов, на строительство которых необходимы многие миллиарды долларов и от четырёх до пяти лет, экспортировать газ Канада действительно сможет только в США, пишет Le Figaro. Однако, как отметил в беседе с журналистом издания Пьер-Оливье Пино, спрос на голубое топливо в США в последние годы падает в связи с наращиванием добычи сланцевого газа, а это оборачивается дополнительными проблемами для канадских поставщиков. Поэтом в ближайшее время заменить Россию в качестве поставщика газа для Европы Канада точно не сможет, подытоживает журналист Le Figaro.