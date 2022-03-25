Fox News: депутат Европарламента дала отповедь Трюдо, назвавшему Путина угрозой для демократии

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ещё недавно разгонявший протестующих с помощью конной полиции и замораживавший банковские счета диссидентов, решил порассуждать в Европарламенте о том, какую угрозу для демократии представляет российский лидер Владимир Путин, передаёт ведущий Fox News Такер Карлсон. Он отмечает, что немецкий евродепутат Кристин Андерсон жёстко поставила Трюдо на место.

Итак, Джастин Трюдо покончил с демократией в Канаде, а затем отправился в Европейский парламент, чтобы пожаловаться, что Владимир Путин — угроза для демократии. Что из этого вышло? Вот ответ немецкого парламентария Кристин Андерсон.

КРИСТИН АНДЕРСОН, депутат Европарламента: Премьер-министру Канады, господину Трюдо, было бы правильнее обратиться к этому собранию в соответствии со статьёй 144, специально предусмотренной для обсуждения попрания прав человека, демократии и верховенства права. Что явно относится к господину Трюдо.



Опять-таки премьер-министру, который открыто восхищается китайской «базовой диктатурой», попирает основные права человека, преследуя собственных граждан, привлекая их к уголовной ответственности как террористов просто потому, что они посмели выступить против его извращённой концепции демократии, вообще не следует позволять выступать в этом собрании.



Господин Трюдо, Вы позор для любой демократии! Пожалуйста, избавьте нас от Вашего присутствия! Спасибо.



Вот она — герой! Другой депутат, из Хорватии, заявил, что Трюдо… что Канада стала символом нарушений гражданских прав, а он (Трюдо. — ИноТВ) диктатор. И это правда. Потрясающе!



Дата выхода в эфир 24 марта 2021 года.