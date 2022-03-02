Le Figaro: Канада закроет порты для российских кораблей

Власти Канады решили последовать примеру Великобритании и закрыть свои территориальные воды и порты для кораблей под российским флагом, пишет Le Figaro. Кроме того, они выделят гуманитарную помощь для Украины на сумму 100 млн канадских долларов.

Канада закроет свои порты и воды для кораблей и рыболовных судов под российским флагом, заявили в Министерстве транспорта Канады, пишет Le Figaro. Ранее подобное решение было принято в Великобритании.

«Россию нужно призвать к ответственности за её спецоперацию на Украине. Сегодня мы принимаем меры, чтобы закрыть воды и порты Канады для кораблей, которыми владеют российские или зарегистрированные в России субъекты», — приводит издание заявление, сделанное через Twitter.

Запрет вступит в силу на этой неделе. При этом и другие страны планируют принять подобные меры — так что они рассчитывают на большой экономический эффект от них. К тому же ряд стран, включая Канаду, закрыли своё воздушное пространство для России.

Канада также объявила о выделении гуманитарной помощи на сумму 100 млн канадских долларов для Украины и соседних с нею стран. На эти деньги они собираются поставлять то, что связано с оказанием неотложной медицинской помощи, помощью беженцам, предоставлением убежища, воды, еды и санитарии.

ООН и её партнёры призвали страны собрать для гуманитарной помощи Украине $1,7 млрд. По их оценкам, в помощи будут нуждаться 12 млн человек на Украине и ещё 4 млн беженцев. Около 700 тыс. человек уже уехали с Украины, пишет Le Figaro.