FAZ: крупнейший немецкий химический концерн заявил о невозможности отказа от российского газа

Крупнейший немецкий химический концерн BASF предостерёг от эмбарго на российский газ, сообщает Frankfurter Allgemeine. В компании отметили, что отсутствие или даже сокращение поставок газа приведёт к потере тысяч рабочих мест и остановке производств. Руководство BASF подчеркнуло, что отказаться от российского газа в ближайшей перспективе невозможно.

Немецкий химический концерн BASF предупредил о жёстких последствиях возможного эмбарго на российский газ, пишет Frankfurter Allgemeine. В компании заявили, что если поставки газа сократятся наполовину, то концерн будет вынужден остановить работу своего завода в Людвигсхафене — это крупнейший химический завод в мире. Такой шаг приведёт к масштабным последствиям не только для немецкого населения, но и для граждан других стран, подчеркнули в BASF. Председатель правления BASF Мартин Брудермюллер заявил об отсутствии возможности в короткие сроки заменить российский газ.

Как отмечает издание, на заводе в Людвигсхафене занято почти 40 тыс. человек. По словам члена наблюдательного совета BASF Михаэля Вассилиадиса, в случае сокращения поставок газа все они либо перейдут на сокращённый рабочий день, либо потеряют работу. Вассилиадис также отметил, что если отсутствие российского газа не будет компенсировано, то последствия ждут всю немецкую химическую отрасль: «в сравнительно короткий промежуток времени возможна потеря сотен тысяч рабочих мест».

В BASF также отметили, что если поставки газа сократятся лишь частично, то концерн всё равно будет вынужден ограничить выпуск многих важных продуктов, отчего, в свою очередь, пострадают многие клиенты. Кроме того, BASF обратил внимание на опасность ограничения экспорта других российских товаров: в частности, Россия является важным поставщиком аммониака, используемого для изготовления удобрений.

Как отмечает Frankfurter Allgemeine, крупнейший немецкий химический концерн впервые высказался в отношении возможного эмбарго на российский газ. Представители BASF не уточняют, какие именно объёмы российского газа потребляет компания. Издание напоминает, что ранее от эмбарго на российские энергоресурсы предостерегала крупнейшая немецкая энергетическая компания Eon. Кроме того, два дня назад с предупреждением о масштабных последствиях эмбарго выступило лоббистское объединение VCI. По словам руководителя VCI Вольфганга Энтрупа, в случае эмбарго Германии грозит «катастрофический обвал промышленных цепочек». Он также отметил, что химические и фармацевтические предприятия являются основой всех экономических цепочек. Энтруп подчеркнул, что Германия понесёт от эмбарго большие убытки, нежели Россия.