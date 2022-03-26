«Сделает нас недееспособными» — министр транспорта Германии предостерёг от энергетического эмбарго против России

Министр транспорта Германии Фолькер Виссинг предостерёг Берлин от поспешного отказа от российских нефти и газа, сообщает NEOPresse. По его словам, это может привести к «эрозии общественного единства». При этом глава Кремля Владимир Путин будет очень рад, если ФРГ угробит свою энергетическую политику и ослабнет, подчеркнул немецкий политик.

Министр транспорта Германии Фолькер Виссинг высказался против отказа от поставок нефти и газа из России, сообщает NEOPresse. Прежде чем это делать, необходимо реорганизовать энергоснабжение страны, пояснил он.

Впрочем, в долговременной перспективе имеет смысл стремиться к энергетической независимости от России, «от такой страны, которая, не моргнув глазом, нарушает международное право и разрушает жизни людей», добавил немецкий политик. Однако поспешное введение эмбарго запустит процессы, «из-за которых мы сами станем недееспособными». Возможна «эрозия общественного единства», предостерегает он: «Ничто Путина не обрадует сильнее, чем если мы угробим нашу энергетическую политику и ослабнем в противостоянии с ним».

Также министр предостерёг от спешки в планах по отказу от угля: «Нам необходимо надёжное, независимое от России энергоснабжение. Но при этом нам нельзя мыслить догмами <…>. Нам нужно вести дискуссии не только о выходе, но и в больше степени о входе, например, о скорейшем входе в сферу разработки возобновляемых источников энергии». Если с помощью них удастся обеспечить энергоснабжение страны, то и отказ от угольной энергетики перестанет быть проблемой.

Также Виссинг прокомментировал планы по выключению к концу этого года трёх оставшихся в Германии атомных электростанций. Он объяснил, что тут тоже не стоит спешить: «Мы нанесём нашему энергетическому положению существенный урон, если в вопросе национального энергоснабжения будем каждые 10 лет делать разворот на 180 градусов ».