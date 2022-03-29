Global Times Оригинал

GT: моментально ликвидировать энергозависимость Евросоюза от России не получится

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Европейский союз серьёзно зависит от поставок нефти и газа из России — учитывая, что в прошлом году эта страна обеспечивала 45% общего европейского импорта природного газа и 27% импорта нефти, пишет Global Times. И хотя после недавнего визита президента США Джо Байдена в Брюссель начали высказываться предположения, что Америке удалось уговорить ЕС совместно бойкотировать российские нефть и газ, в реальности отказаться от этих поставок Европа сможет не скоро, предупреждают эксперты.
GT: моментально ликвидировать энергозависимость Евросоюза от России не получится
AP

После обострения конфликта вокруг Украины страны Запада начали одна за другой вводить пакеты экономических санкций и ограничений, направленных против России. В частности, Соединённые Штаты недавно объявили о запрете на импорт российских нефти и газа, официально расширив рамки вводимых санкций до энергетической отрасли. А 24 марта президент США Джо Байден провёл переговоры с лидерами стран Евросоюза в Брюсселе, после чего начали высказываться предположения о том, что Америке удалось уговорить ЕС совместно бойкотировать закупки нефти и газа из России. 

Тем не менее Европейский союз официально до сих пор не ввёл аналогичных жёстких санкций — и это объясняется тем, что он «крайне зависим от России» в сфере поставок нефти и газа, пишет в статье для Global Times Линь Боцян, декан Китайского научно-исследовательского института энергетической политики Сямэньского университета. Он напоминает, что по статистике за прошлый 2021 год, из России поступало 45% от общего объёма европейского импорта природного газа и 27% импорта нефти.

В настоящее время на фоне конфликта на Украине постоянно растут риски, связанные с импортом энергоносителей, поскольку эта страна является важным транзитным узлом для транспортировки российского газа в Европу. И это представляет серьёзную угрозу для стабильных поставок природного газа в европейские страны, подчёркивает автор. Из-за возникающего на рынке дефицита природного газа цены на него в Европе подскочили. При этом в таких странах, как Испания и Германия, параллельно выросли и цены на электроэнергию, побив все исторические рекорды, пишет Global Times.

Это привело к существенному увеличению себестоимости производства продукции для промышленных предприятий и к стоимости ключевых услуг для населения, ухудшив условия жизни. В феврале инфляция в еврозоне выросла до 5,9%, вызвав всеобщее беспокойство по поводу энергетической безопасности Европы, подчёркивается в статье. Страдая от серьёзных проблем в энергетической сфере, связанных с кризисом поставок энергоносителей и бешеным ростом цен, Брюссель пытается найти какие-то пути для выхода из сложившейся ситуации. 

Ещё 8 марта Еврокомиссия обнародовала план RePower EU, целью которого является сокращение импорта природного газа из России в 2022 году на две трети, что составляет около 102 млрд кубометров. Предполагается, что эта разница в основном будет покрываться за счёт импорта из других стран. Кроме того, планируется принять серию конкретных мер для сокращения его потребления, таких как переход к политике энергосбережения и более широкое использование возобновляемых источников энергии, поясняет автор. 

В плане на перспективу предлагается, чтобы к 2027 году Евросоюз полностью избавился от своей нынешней зависимости от импорта нефти и газа из России. Но хотя Брюссель уже активно рисует перспективы собственной энергетической независимости, в краткосрочной перспективе ему будет трудно избежать реальных рисков, вызванных чрезмерной зависимостью от российской нефти и газа, предупреждает автор. 

С точки зрения нефтяной сферы, на фоне предшествующего «низкоуглеродного перехода» инвестиции в нефтяную отрасль сильно сократились. При этом строительство базовой инфраструктуры в этой сфере происходит не так активно, поэтому производственная мощность Евросоюза просто не сможет набрать былые обороты в короткий срок, подчёркивается в статье. В то же время и страны — экспортёры нефти из состава ОПЕК+ пока явно не спешат существенно наращивать добычу нефти, руководствуясь собственными интересами. А другим соседям ЕС также довольно сложно компенсировать дефицит предложения нефти в краткосрочной перспективе, констатирует Global Times.

При этом характеристики регионального рынка предполагают, что большая часть природного газа может транспортироваться в Европу только по трубопроводам. Хотя США намерены воспользоваться этой возможностью для продвижения собственных сланцевых нефти и газа, однако эти углеводороды не очень подходят для сбыта в Европе, считает эксперт. С одной стороны, ограниченное количество судов для перевозки СПГ и приёмных терминалов в Евросоюзе не позволит быстро увеличить масштаб транспортировки СПГ. А с другой стороны, энергозатратность импорта сланцевых углеводородов из США в Европу всё равно остаётся очень высокой, поясняется в статье. 

Поэтому заменить чем-то российский газопровод в краткосрочной перспективе будет крайне сложно, предупреждает автор. Хотя возможно, что нынешняя ситуация как-то ускорит возвращение на европейский рынок иранской нефти, что создало бы более благоприятные условия для Евросоюза, отмечается в статье. Иран уже заявил, что его национальная нефтяная компания готовится «перезапустить» нефтяные месторождения и возобновить связи с клиентами и что всего за три месяца добыча нефти может вернуться к досанкционному уровню почти в 4 млн баррелей в день. При этом европейский спрос на импорт российской нефти в 2021 году, по оценкам экспертов, составляет около 2,42 млн баррелей в сутки, сообщает Global Times.

Очевидно, что если рассматривать ситуацию в среднесрочной и долгосрочной перспективе, то Евросоюз имеет больше шансов и способов избавиться от энергетической зависимости от России, сделав ставку на диверсификацию, говорится в статье. По оценкам экспертов, Европа ежегодно может увеличивать поставки собственных СПГ и трубопроводного газа на 50 млрд кубометров и 10 млрд кубометров соответственно.

При этом основными источниками СПГ для Евросоюза могут стать такие страны, как Катар и США, а источниками природного газа, поставляемого по трубопроводам, — Азербайджан и Алжир. Евросоюз также планирует наращивать число возобновляемых источников газа, сообщается в статье. Предполагается, что к 2030 году биомасса и водородная энергия смогут обеспечить до 35 млрд кубометров и 50 млрд кубометров природного газа соответственно.

Кризисы и нестабильность часто открывают новые возможности для модернизации развивающихся отраслей, заключает автор. По его мнению, на этот раз эскалация конфликта на Украине подтолкнула Евросоюз к более решительным шагам в вопросе развития возобновляемых источников энергии. «Чем раньше ЕС переключится на возобновляемые источники энергии, гидроэнергетику и повысит энергоэффективность, тем раньше он сможет по-настоящему самостоятельно взять под контроль энергетическую систему Европы», — заявила в этой связи председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. 

По плану Брюсселя предполагается, что доля возобновляемых источников энергии в Евросоюзе вырастет с 22% на сегодняшний день до 45% в 2030 году. При этом к 2030 году энергия ветра и солнца должна заменить до 170 млрд кубометров природного газа в год. ЕС также планирует расширить применение водородной энергии в промышленном производстве. Несомненно, что и отдельным государствам Евросоюза в этом контексте придётся ускорить темпы развития новых энергетических отраслей, заключает Global Times.

 


 

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