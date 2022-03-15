Euronews: Испания способна стать альтернативным газотранспортным узлом Европы — но нужны инвестиции

По оценкам экспертов, Испания может стать новым газотранспортным узлом Евросоюза, который намерен к 2030 году отказаться от поставок природного газа из России. Но для этого необходимо создать новые и более масштабные газовые соединения с европейской сетью, совместимые с другими возобновляемыми источниками энергии, такими как водород и биогаз. Власти Испании пытаются обеспечить запасы энергоресурсов до конца года, но это пока не гарантирует, что следующая зима не будет холодной, передаёт Euronews.

Испания может стать новым газотранспортным узлом в Европе по мере того, как Евросоюз планирует к 2030 году отказаться от газа из России. Сегодня в Испании расположены 45 процентов хранилищ сжиженного газа Европы, а также треть мощностей регазификации — процесса преобразования СПГ из жидкого состояния в газообразное.



АРТУРО ГОНСАЛО, гендиректор Enagas: Система в Испании очень разносторонняя и гибкая. Мы можем перерабатывать газ из различных источников — например, в прошлом году мы получили газ из 14 стран. А также у нас есть два соединения через трубопроводы с Францией. Поэтому, несомненно, мы являемся ключевым игроком в сфере диверсификации поставок природного газа в Европу.



ХАЙМЕ ВЕЛАСКЕС, корреспондент Euronews: Испания обладает самой разветвлённой газовой инфраструктурой в Европе, огромными возможностями для хранения газа, поставляемого морскими перевозками, а также двумя трубопроводами, связывающими страну с газовыми месторождениями в Северной Африке.



Но объём предложения «застревает» в Пиренеях. Нужны новые и более масштабные газовые соединения с европейской сетью, если Испания хочет внести свой вклад в энергетическую безопасность Европы.



ОСКАР БАРРЕРО, аналитик PWC: Речь идёт о гарантированных поставках энергоресурсов в Европу, и новая инфраструктура может быть решающим фактором. Сегодня политическая воля для этого стала сильнее — и возможно, появилось больше доступа к финансированию.



Но испанское правительство также потребовало, чтобы все новые газовые соединения с Европой были совместимы с другими возобновляемыми источниками энергии, такими как водород и биогаз.



АРТУРО ГОНСАЛО: Одним из приоритетов станет снижение нашей зависимости от российского газа и достижение наших целей по отходу от угольной энергетики, переходу к возобновляемому водороду, и мы верим что у Испании есть важная роль в этом вопросе.



Власти Испании сегодня пытаются обеспечить запасы энергоресурсов до конца года. Но Россия продолжает спецоперацию на Украине — и в следующем сезоне европейцам, возможно, придётся пережить холодную зиму.



Дата выхода в эфир 14 марта 2022 года.