Handelsblatt: Запад может не выдержать жёстких антироссийских санкций

Усиление санкционного давления на Россию может привести к провалу санкционной политики Запада, пишет Handelsblatt. Во-первых, Россия очень тесно вплетена в мировую экономику и связи с ней очень важны, особенно для Европы. Во-вторых, помочь России нивелировать эффект от санкций может Китай: кроме того, есть целый блок стран из разных регионов мира, недовольный санкционной политикой Запада.

Спорное высказывание Джо Байдена, заявившего о смене власти в России, было раскритиковано многими западными союзниками: в первую очередь ввиду того, что они опасались возможной эскалации, вызванной словами американского президента, пишет Handelsblatt. Однако ещё один фактор заключался в том, что из слов Байдена следовало усиление санкционного давления на Россию.

Однако вопрос возможности осуществления такого шага зависит от того, удастся ли взять под контроль последствия санкций для самого Запада. Как отмечает издание, эти последствия разнятся от повышенных цен на энергию и продукты до потери рабочих мест и приёма миллионов беженцев.

«В нынешней ситуации санкции могут провалиться не из-за своей слабости (как раньше), а из-за своей излишней жёсткости», — приводит издание слова американского историка Николаса Мюлдера. Это особенно актуально в свете того, что мировая экономика и без того ослаблена пандемией коронавируса, нарушившей глобальные цепочки поставок.

Кроме того, Россия, в отличие от Ирана, Венесуэлы и КНДР, очень плотно встроена в мировую экономику, пишет Handelsblatt. Особенно важны связи с Россией для Европы и, в частности, Германии.

Ещё одним фактором, затрудняющим ведение санкционной войны против России, может стать Китай, который способен ещё более открыто выступить на стороне Москвы и начать сводить на нет введённые против неё штрафные меры, отмечает издание. Более того, Запад не привлёк на свою сторону весь остальной мир: многие страны Африки, Латинской Америки и Азии критично воспринимают санкционное давление со стороны США и Европы — в том числе и потому, что им придётся нести косвенные издержки от штрафных мер против России.

Как отмечает издание, сейчас готовность европейского населения идти на жертвы ради санкций подкрепляют актуальные новости о боевых действиях. Однако сохранится ли такой настрой через полгода, когда экономические последствия штрафных мер начнут ощущаться куда заметнее?