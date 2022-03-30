Airlines: конфликт на Украине и санкции серьёзно осложнили международные авиаперевозки

Спецоперация на Украине оказала значительный эффект на авиакомпании и работу Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Наибольшее опасение у организации вызывает то, что санкции против России, запрещающие западным компаниям экспортировать запчасти для воздушных судов, ставят под угрозу безопасность полётов, пишет Airlines.

На долю Украины и России приходился относительно небольшой объём мировых пассажирских авиаперевозок. Но конфликт между странами и последовавшие за ним санкции имели глобальные последствия для авиалиний и работы Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), пишет Airlines.

По словам издания, начало спецоперации привело к полной приостановке авиасообщения с Украиной и внутри неё. А связь между Россией и остальным миром резко сократилась из-за закрытия воздушного пространства. Это создало проблему для расчётных систем IATA, которые обрабатывают транзакции между авиакомпаниями и туроператорами.

Системы расчётов IATA обычно облегчают перевод средств от продажи билетов в авиакомпании, но в эти «экстраординарные времена» основное внимание уделяется обработке возмещений за отменённые или изменённые поездки. Это затронуло клиентов около 140 авиакомпаний и тысячи турагентов по всему миру, а санкции ещё сильнее осложнили обработку этих компенсаций, обращает внимание Airlines.

Кроме того, компаниям приходится искать маршруты в обход огромной территории России. По показателю пассажиро-километров, это затрагивает более 10% объёмов международных рейсов доковидного уровня, включая перелёты из Европы в Азию (4,5%), из Северной Америки в Азию (3,0%) и из Северной Америки на Ближний Восток (4,0%).

Поскольку после пандемии спрос всё ещё восстанавливается, фактическое количество дальних рейсов остаётся ограниченным. Но они будут быстро увеличиваться по мере того, как азиатские рынки начинают ослаблять антиковидные меры и поощрять авиаперевозки.

IATA тесно сотрудничает с властями и авиакомпаниями, чтобы координировать изменение маршрутов. При нынешнем низком уровне трафика заторов пока удаётся избежать, но потребуется продуманное управление по мере увеличения пассажиропотока во вновь открывающиеся азиатские страны.

Кроме того, в IATA считают, что существует одна область, которой нельзя пренебрегать вне зависимости от обстоятельств. Ассоциация проводит давнюю политику противодействия санкциям, которые могут привести к ухудшению безопасности полётов в связи с запретом на экспорт в Россию запасных частей для самолётов .

Эта мера может повлиять на все воздушные суда, выполняющие полёты в российском воздушном пространстве, пересекающие его или оказывающиеся вблизи него. Сюда входят, например, самолёты, которым может потребоваться совершить аварийную посадку в российских аэропортах, подчёркивает Airlines.

Ещё одним результатом украинского конфликта стала огромная волатильность на энергетическом рынке. «Когда прошлой осенью мы делали наш последний финансовый прогноз по авиационной отрасли, мы ожидали, что в 2022 году она потеряет 11,6 миллиарда долларов при условии, что стоимость нефти марки Brent составит 67 долларов за баррель, а на топливо придётся 20 процентов затрат. Цена на нефть подскочила почти до 130 долларов за баррель. И она постоянно меняется в диапазоне от 95 до 110 долларов на протяжении месяца», — отмечает гендиректор IATA Уилли Уолш.

«Поскольку топливо является самой большой переменной издержкой авиакомпании, покрытие такого резкого повышения цен, как раз в то время, когда отрасль пытается выйти из двухлетнего кризиса COVID-19, является огромной проблемой. Если цена на нефть останется такой высокой, то разумно ожидать, что со временем это отразится на доходах авиакомпаний», — добавляет бизнесмен.

Трудно предсказать, чем закончится текущее российско-украинское противостояние. Но его последствия для авиации во всём мире значительны, даже если прямое влияние на рынок будет ограниченным, заключает Airlines.