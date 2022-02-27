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Mirror: Евросоюз закрывает своё воздушное пространство для российских самолётов

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Страны Евросоюза закрывают своё воздушное пространство для российских авиакомпаний, сообщает Daily Mirror со ссылкой на источники телекомпании ARD. Как указывает издание, таким образом Европа сплотилась на фоне военной операции России на Украине.
Mirror: Евросоюз закрывает своё воздушное пространство для российских самолётов
AP

Для российских авиакомпаний вводится запрет на полёты через воздушное пространство ЕС, пишет Daily Mirror. Как отмечает издание, Европа таким образом сплотилась из-за военной операции Москвы на Украине.

Матиас Дайс, входящий в руководство немецкой телекомпании ARD Capital Studio, сообщил, что, по информации из надёжных источников, все страны Европейского союза останавливают работу российских авиалиний в своём воздушном пространстве.

Министр транспорта Германии уже выступил за закрытие воздушного пространства ФРГ для российских самолётов и распорядился принять для этого все необходимые меры.

Немецкая авиакомпания Lufthansa заявила, что отменит все рейсы в Россию и прекратит использование российского воздушного пространства на ближайшую неделю, сославшись на «возникшую правовую ситуацию».

Авиаперевозчик KLM, голландское подразделение Air France, заявил, что отменит все рейсы в Россию на предстоящую неделю из-за европейских санкций. В своём заявлении компания также указала, что прекратит использование российского воздушного пространства в течение следующих семи дней.

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Daily Mirror Великобритания Европа
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