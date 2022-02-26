Daily Mail: Польша отказалась играть с Россией в футбол из-за Украины

Польша объявила, что не намерена участвовать в матче против России за выход на чемпионат мира по футболу. В качестве причины представители Варшавы назвали решение Москвы о проведении специальной военной операции на Украине, передаёт Daily Mail.

Польша объявила, что не намерена участвовать в матче за выход на чемпионат мира по футболу против России, который должен состояться в следующем месяце. В качестве причины представители Варшавы назвали российскую операцию на Украине, пишет Daily Mail.

Ранее УЕФА отменила проведение финала Лиги чемпионов из России, но не стала отстранять сборную страны от соревнований. Это означает, что ей по-прежнему предстоит участвовать в отборочных играх группы B, в которую также входят Швеция, Чехия и Польша, поясняет издание.

Если Россия взяла бы вверх над Польшей в стыковом матче, то ей предстояла бы встреча со Швецией или Чехией. Но глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша объявил, что его команда отказывается от игры, которая должна была пройти 24 марта в Москве.

«Достаточно слов, пора действовать!» — написал Кулеша в Twitter, комментируя отказ поляков от игры с россиянами. «Это единственное верное решение. Мы ведём переговоры с федерациями Швеции и Чешской республики, чтобы представить ФИФА общую позицию», — добавил он.

Предложение Кулеши поддержал капитан польской сборной Роберт Левандовски. «Это правильное решение», — заявил он, отметив, что не представляет себе матч с Россией на фоне текущей ситуации на Украине.

Накануне футбольные федерации Польши, Швеции и Чехии опубликовали совместное заявление, что не собираются проводить стыковые матчи за выход на ЧМ-2022 на территории России в связи с украинскими событиями. По их словам, они ожидают, что «ФИФА и УЕФА немедленно отреагируют и представят альтернативные» места проведения приближающихся игр.

После экстренного заседания руководство УЕФА решило перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж. «Жаль, конечно, что принято такое решение. Вы знаете, что Санкт-Петербург мог бы обеспечить максимально хорошие условия, благоприятные и комфортные условия для проведения этого праздника футбола», — прокомментировал решение организации пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

В свою очередь, президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что рассматривает ситуацию «в срочном порядке». Хотя он выразил надежду, что вопрос удастся решить к марту, организация всё ещё официально не ответила на запрос трёх стран, обращает внимание Daily Mail.