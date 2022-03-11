Le Figaro: авиакомпаниям приходится отменять и перестраивать маршруты из-за санкций

Из-за санкций и контрмер российское воздушное пространство оказалось закрытым для авиакомпаний 36 стран. Первой реакцией некоторых из них была отмена рейсов из Европы в Азию. Но позже они решили маршруты сохранять, но менять их таким образом, чтобы теперь они не проходили через Россию, пишет Le Figaro.

Многие азиатские страны наконец-то снова открывают свои двери для туристов благодаря тому, что наладилась эпидемиологическая ситуация. Но обстановка на Украине сказалась на всех маршрутах между Европой и Азией, пишет Le Figaro.

С первых дней российской спецоперации Европейский союз, Канада и США закрыли своё воздушное пространство для российских самолётов. В ответ и Россия запретила пролетать над своей территорией авиакомпаниям 36 стран. Они пользовались российским воздушным пространством для полётов в Азию.

Французская авиакомпания Air France сразу высказывалась о своём намерении приостановить перелёты в Китай, Южную Корею, Японию. Но позже заявила, что полёты сохраняет, однако они пройдут южнее. Из-за этого в среднем полёт будет длиться на два часа дольше. Извещать об изменении в расписании они будут каждого клиента индивидуально.

Но по факту пока это ничего не меняет, отмечает автор статьи, поскольку Китай, Южная Корея и Япония для французских туристов и так закрыты. А полёты в Таиланд сохраняются.

Lufthansa, Swiss International Air Lines и Austrian Airlines также заявили о сохранении своих маршрутов. Летать будет и Japan Airlines, хотя теперь перелёт из Токио в Лондон у них займёт почти 15 часов, поскольку пройдёт над Тихим океаном, Аляской, Гренландией и Исландией.

Но хуже всего придётся Finnair, отмечает автор статьи. Хотя она не сможет летать по самому быстрому маршруту между Европой и Азией, она всё же оставила полёты в Токио 4 раза в неделю и продолжает летать по направлению к Таиланду, Сингапуру, Индии из Хельсинки и Стокгольма.

При этом ничего не меняется у Qatar Airways, Emirates или Etihad Airways: маршруты этих авиакомпаний и так не проходят над Россией, поэтому французам они предлагают билеты на каникулы в Таиланде, на Мальдивах или в Индии по весьма сходной цене, пишет Le Figaro.