Le Monde: отказ от российских энергоносителей обойдётся каждому французу в €54 в год

Французские экономисты посчитали, что полный отказ от российских энергоносителей обойдётся каждому жителю страны в €54 в год. Как пишет Le Monde, если учитывать, что средняя сумма пожертвований, направленных французами в благотворительные организации, составляет €245 в год, то издержки от прекращения импорта газа, нефти и угля из России будут вполне приемлемыми.

Во Франции посчитали, во сколько обойдётся европейцам полный отказ от российских энергоресурсов. Как пишет Le Monde, экономисты Дэвид Бакаи и Эммануэль Фари разработали методологию количественной оценки вклада международной торговли в эволюцию покупательной способности граждан каждой страны на планете. Данный метод учитывает все отраслевые и коммерческие звенья, составляющие глобальную производственную цепочку.

Используя данный метод, преподаватель Университета Ле-Мана, директор Наблюдательного совета по вопросам макроэкономики в Центре экономических исследований Франсуа Ланго и преподаватель Университета Париж-Дофин и научный сотрудник Наблюдательного совета по вопросам макроэкономики в Центре экономических исследований Фабьен Трипье выяснили, что в краткосрочной перспективе замена российских энергоносителей на другие в среднем будет стоить каждому жителю ЕС €227 в год.

Однако, продолжает издание, существуют заметные различия между странами. Например, в Литве потребление каждого жителя сократится на €1745 в год. В Словении — на €716, в Болгарии — на €563, в Финляндии — на €440, в Чехии — на €331, в Эстонии — на €238, в Латвии — на €226, в Венгрии — на €200, на Кипре — на €200 и в Швеции — на €153. Германия будет только 11-й страной в рейтинге наиболее пострадавшей от этого эмбарго: покупательная способность каждого её жителя снизится на €125 в год. Франция занимает 20-е место с показателем €54 на каждого француза.

Примечательно, что за счёт замещения и перераспределения видов деятельности некоторые европейские страны выиграют от введения эмбарго, например Люксембург (+€110), Ирландия (+€37) и Дания (+€12).

Чтобы облегчить согласованное европейское решение о полном эмбарго на энергоносители из России, эксперты предлагают рассмотреть механизм перераспределения внутри ЕС, при оказании поддержки наиболее пострадавшим странам, чтобы справедливо распределить вклад каждой страны.

Как заключают экономисты, издержки от прекращения импорта газа, нефти и угля из России будут вполне приемлемыми, учитывая, что поставлено на карту. И если учитывать, что средняя сумма пожертвований, направленных французами в благотворительные организации, составляет €245 в год, стоит надеяться, что отказ от российских энергоносителей не станет непосильной ношей для людей.