Asia Times: новое соглашение с Индией может помочь России обойти западные санкции

Индия изучает возможность заключить соглашение с Россией, которое предусматривает использованием рупий и рублей в двусторонней торговле. Благодаря этой инициативе Москва получит возможность смягчить последствия западных ограничений, а Нью-Дели удастся защитить экономику от нарастающего энергетического кризиса, пишет Asia Times.

Индия рассматривает возможность заключения торгового соглашения с Россией с использованием рупий и рублей. Это предложение Москвы подтолкнёт Нью-Дели к конфронтации с Западом, но при этом может помочь защитить экономику от нарастающих глобальных кризисов, включая резкий скачок цен на нефть, пишет Asia Times.

Ещё до украинского конфликта укрепление российско-индийских экономических и торговых связей было ключевым приоритетом. И обе страны заявляли о своем намерении увеличить двустороннюю торговлю до $30 млрд. и двусторонние инвестиции до $50 млрд. к 2025 году, напоминает издание.

По словам Asia Times, Индия стремится продолжать двустороннюю торговлю с Россией, несмотря на сильное давление со стороны США и ЕС, требующих от неё соблюдения режима санкций. Нью-Дели в значительной степени зависит от Москвы в вопросах вооружения и рассчитывает получить скидку на энергоносители, цены на которые взлетели вверх с началом спецоперации.

Представители индийских торговых организаций говорят, что двустороннее платежное соглашение может быть реализовано уже на следующей неделе. В то же время центральный банк и министерство финансов страны пока избегали официальных комментариев по этому вопросу, отмечает издание.

Как ожидается, на следующей неделе представители ЦБ РФ встретятся со своими коллегами из Резервного банка Индии (РБИ). Им предстоит обсудить создание нормативной базы, которая поможет поддерживать двустороннюю торговлю и банковские операции в условиях западных санкций.

Местные СМИ утверждают, условия торговли рупией и рублем ещё не были детально проработаны. Один из вариантов предусматривает, что «российский банк будет обменивать рупии на юани в одном из отделений китайского банка в Индии». Юань, в отличие от рупий, может быть использован российской стороной. В то же время китайские банки могут покупать доллары за рупии без угрозы попасть под санкции, поясняет издание.

По некоторым данным, Москва также хочет, чтобы Нью-Дели включил в свой Единый платёжный интерфейс систему МИР. Это позволит беспрепятственно использовать карты, выпущенные банками двух стран после того, как Visa и Mastercard приостановили свою деятельность в России, обращает внимание Asia Times.

«Решение Индии искать торговые соглашения с Россией, не основанные на долларах, может вызвать у некоторых в Вашингтоне раздражение. Но это совсем не удивляет и вполне соответствует её прошлой политике», — заявил в интервью изданию эксперт американского аналитического центра Wilson Center Майкл Кугельман.

По его словам, Индия стремится сбалансировать отношения с Москвой и Вашингтоном. И торговое соглашение, предусматривающее использованием рупий и рублей, может стать для страны одним из выходов из дипломатического тупика.

Впрочем, как отмечает Asia Times, некоторые американские и европейские комментаторы считают, что Вашингтону необходимо наказать Нью-Дели за то, что он помогает Москве уклоняться от санкций. «Если ИНДИЯ купит российскую сырую нефть, она должна ожидать санкций со стороны Соединённых Штатов. И, поверьте мне, это серьёзно отразится на экономике Индии. Прямо сейчас: вы либо с США, либо против нас. Всё просто», — написала в своём микроблоге журналистка Триш Риган.