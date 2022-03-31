WION: США предупредили Индию об увеличении рисков при наращивании объёмов закупок российской нефти и нарушениях санкционного режима

Индия может торговать с Россией в рупиях или продолжать использовать доллар США, при условии что Нью-Дели не будет значительно наращивать закупки российской нефти и нарушать санкционный режим — в противном случае страну ждут «более серьёзные риски», заявили американские чиновники. Как передаёт WION, несмотря на увещевания США, Индия продолжает масштабные закупки российской нефти по скидочным ценам и отказывается от осуждения действий Москвы.

Как сообщается, Соединённые Штаты планируют усилить контроль над исполнением санкций против Москвы. Об этом заявили высокопоставленные американские госслужащие. Из-за значительного увеличения объёмов импорта российской нефти со стороны Индии существует вероятность, что Индия может столкнуться «с более серьёзными рисками».

Действующие антироссийские санкции США не запрещают другим странам закупать российскую нефть. Однако на фоне упомянутого ранее заявления появляются прогнозы о том, что Вашингтон теперь будет пытаться ограничивать другие страны в закупках нефти у России.

По некоторым данным, администрация (Джо. — ИноТВ) Байдена сейчас как раз ведёт переговоры с Индией по этому вопросу.

Война за энергетику и война на энергетических рынках, скорее всего, будет разворачиваться в течение следующих нескольких недель и месяцев, и США призывают другие страны, которых они считают своими союзниками, уменьшить их зависимость от российских энергоресурсов. Американские санкции ограничивают для России возможности по поставкам её нефти на рынок. Администрация Байдена также запретила импорт российских энергоресурсов, в том числе нефти. Но до сих пор Америка не касалась экспорта российской нефти и газа в другие страны.

Как утверждают американские официальные лица, Вашингтон не будет возражать, если Индия будет вести торговлю с Россией в рупиях или продолжит платить ей в долларах США, при условии что Нью-Дели не станет в значительной мере увеличивать объёмы своих закупок и все транзакции будут осуществляться разрешёнными структурами без нарушений санкционного режима.

Индия — третий по величине в мире импортёр нефти, и с 24 февраля она закупила по меньшей мере 13 миллионов баррелей у России. Это, конечно, существенное увеличение по сравнению с почти 16 миллионами, которые Индия приобрела у России за весь 2021 год. В то время как другие покупатели воздерживаются от закупок российской нефти, что примечательно, индийские нефтеперерабатывающие предприятия пользуются скидками, которые им предлагают российские нефтяные компании.

Индия разрабатывает механизм, который позволил бы вести торговлю с Россией в том числе в индийских рупиях.

На данный момент, несмотря на увещевания американцев, Нью-Дели продолжает закупать российскую нефть по более выгодной цене по сравнению с той, с которой она продаётся на международном рынке. Также Индия отказалась открыто осуждать действия Москвы, но призвала к незамедлительному прекращению огня на Украине.

Напомним, Индия неоднократно воздерживалась при голосованиях против России в ООН. Ранее американский президент Джо Байден назвал позицию Индии в отношении России «в некоторой степени шаткой», а также призвал Нью-Дели встать «на правильную сторону истории».

Комментарии с американской стороны были сделаны в преддверии двухдневного визита главы российского МИД Сергея Лаврова в Нью-Дели. Заместитель советника президента США по национальной безопасности, специализирующийся на международной экономике, Далип Сингх сейчас также находится в Индии с визитом.

Дата выхода в эфир 31 марта 2022 года.