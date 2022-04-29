Эксперт: в случае полного прекращения поставок российского газа Европу ждёт «катастрофический» уровень цен

Остановка поставок газа из России в Европу приведёт к «катастрофическому» росту цен на голубое топливо в ЕС, предупредил в интервью CNBC известный трейдер Билл Перкинс. По мнению эксперта, в таких условиях Европе нынешней зимой будет сложно даже гарантировать отапливаемость жилищ.

В случае, если принятое Россией решение прекратить поставки газа в Польшу и Болгарию перерастёт в «полноценную энергетическую блокаду», цены на энергоресурсы могут достичь «катастрофического уровня», заявил в интервью CNBC известный трейдер и глава компании Skylar Capital Management Билл Перкинс.

«Рынок сейчас у нас рисковый, — приводит слова Перкинса сайт канала. — Работаем в режиме перегрева и панически жмём на все кнопки. Если Россия перекроет газ и нефть, Европе этой зимой придётся очень постараться, чтобы обеспечить отопление жилищ, не говоря уже о поддержании работоспособности своей экономики».

Как предупредил Перкинс, цена на газ останется в ближайшие годы высокой, а рынок будет ждать высокая волатильность. «Учитывая, на каком уровне сейчас находятся цены, а также как идут потоки СПГ в северо-западную Европу, ситуация на рынке будет скорее «медвежья», если только российский газ не будет перекрыт полностью», — отметил эксперт. Между тем, по его мнению, зимой будет возможно что угодно. «Без российского газа, который обеспечивает около 40 процентов их спроса на газ, как-то не просматриваются варианты, где удастся сбалансировать рынок, чтобы газ при этом не кончился», — заявил трейдер.

Как напоминает корреспондент CNBC, российский «Газпром» во вторник сообщил польской и болгарской государственным газовым компаниям, что приостанавливает поставки газа в связи с тем, что обе страны отказались по требованию Кремля платить за голубое топливо российскими рублями. Впоследствии резко выросла стоимость фьючерсов на газ по индексу европейского хаба TTF — с начала года её рост составил уже 60%.

Европейские лидеры отказываются исполнять требования Москвы, заявляя, что они являются нарушением уже заключённых контрактов, где оговорены поставки за доллары или евро, говорится в материале CNBC. Как подчёркивает журналист канала, Европа несмотря на сильную зависимость от российских энергоресурсов до сих пор рассматривает возможность введения против Москвы полного эмбарго; ожидается, что министры энергетики европейских стран обсудят дальнейшие шаги в отношении России уже на следующей неделе.

В прошлом году Евросоюз импортировал 155 млрд кубометров российского газа, что составило примерно 45% от всего объёма газового импорта ЕС и примерно 40% от общего потребления, сообщает CNBC.