Bloomberg: Газпромбанк не принял рублёвые платежи за газ от взятой под контроль Берлином дочерней компании «Газпрома»

По данным Bloomberg со ссылкой на «осведомлённые источники», российский Газпромбанк отклонил серию платежей от компании Gazprom Marketing & Trading Ltd. после того, как её взяло под контроль правительство Германии. Компания пыталась оплатить серию поставок газа в Германию и Австрию и продолжает дальнейшие переговоры с Газпромбанком и экспортным подразделением «Газпрома», сообщается в статье. Если договориться не получится, придётся закупать газ в другом месте по более высокой цене.
Газпромбанк отказался принимать платежи по контракту с Gazprom Marketing & Trading Ltd. за некоторые поставки газа в Германию и Австрию, запланированные в апреле и в мае, даже несмотря на то, что эта компания хотела провести оплату с использованием рублёвого счёта в соответствии с новыми российскими требованиями. Об этом пишет информационное агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные осведомлённые источники.
Ранее компания Gazprom Marketing & Trading Ltd. находилась под управлением немецкой дочерней компании ПАО «Газпром», однако в апреле она перешла под контроль правительства Германии, поясняется в статье. Сообщения о том, что крупнейший российский газовый банк отклонил её платежи, можно считать первым признаком новых трений на фоне более масштабного регионального спора вокруг энергоносителей, пишет Bloomberg.
Между Евросоюзом и Россией разгорелись новые споры после того, как президент Владимир Путин потребовал от импортёров оплачивать российский газ в рублях, напоминает автор. Согласно новой схеме, покупатели должны открывать два счёта в Газпромбанке, чтобы затем конвертировать платежи в евро с одного счёта и переводить их в рубли на другом.
Однако руководство ЕС выступило против такого решения Москвы, назвав это нарушением условий ранее заключённых контрактов. В заявлении регулятора энергетической сферы Германии также подчёркивается, что предложенный Россией процесс оплаты «неясен» и газ должен быть оплачен в евро, как это было согласовано в контракте. Регулятор также рекомендует при возникновении сложностей заменить российский газ на импорт от других поставщиков с открытого рынка, если в этом будет необходимость, говорится в статье.
Компания Gazprom Marketing & Trading Ltd. со штаб-квартирой в Лондоне закупает российский газ для дальнейшей розничной торговли в Германии и Великобритании, поясняет Bloomberg. При этом её доля в общих поставках газа является крайне небольшой и обеспечивает лишь «доли процента» от общего объёма импорта Европы из России. Однако это иллюстрирует сложности, возникающие из-за новой системы платежей, подчёркивается в статье.
Ранее Россия уже ограничила поставки в Польшу и Болгарию из-за споров об оплате, напоминает Bloomberg. По словам осведомлённых источников, Gazprom Marketing & Trading Ltd. всё же надеется провести сделку и продолжает вести переговоры на эту тему с Газпромбанком и экспортным подразделением «Газпрома». Если она не сможет получать газ из России, то, скорее всего, придётся закупить его в другом месте по более высокой цене, заключает автор.
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