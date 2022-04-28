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Bloomberg: Газпромбанк не принял рублёвые платежи за газ от взятой под контроль Берлином дочерней компании «Газпрома»

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По данным Bloomberg со ссылкой на «осведомлённые источники», российский Газпромбанк отклонил серию платежей от компании Gazprom Marketing & Trading Ltd. после того, как её взяло под контроль правительство Германии. Компания пыталась оплатить серию поставок газа в Германию и Австрию и продолжает дальнейшие переговоры с Газпромбанком и экспортным подразделением «Газпрома», сообщается в статье. Если договориться не получится, придётся закупать газ в другом месте по более высокой цене.
Bloomberg: Газпромбанк не принял рублёвые платежи за газ от взятой под контроль Берлином дочерней компании «Газпрома»
AP

Газпромбанк отказался принимать платежи по контракту с Gazprom Marketing & Trading Ltd. за некоторые поставки газа в Германию и Австрию, запланированные в апреле и в мае, даже несмотря на то, что эта компания хотела провести оплату с использованием рублёвого счёта в соответствии с новыми российскими требованиями. Об этом пишет информационное агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные осведомлённые источники.

Ранее компания Gazprom Marketing & Trading Ltd. находилась под управлением немецкой дочерней компании ПАО «Газпром», однако в апреле она перешла под контроль правительства Германии, поясняется в статье. Сообщения о том, что крупнейший российский газовый банк отклонил её платежи, можно считать первым признаком новых трений на фоне более масштабного регионального спора вокруг энергоносителей, пишет Bloomberg.

Между Евросоюзом и Россией разгорелись новые споры после того, как президент Владимир Путин потребовал от импортёров оплачивать российский газ в рублях, напоминает автор. Согласно новой схеме, покупатели должны открывать два счёта в Газпромбанке, чтобы затем конвертировать платежи в евро с одного счёта и переводить их в рубли на другом. 

Однако руководство ЕС выступило против такого решения Москвы, назвав это нарушением условий ранее заключённых контрактов. В заявлении регулятора энергетической сферы Германии также подчёркивается, что предложенный Россией процесс оплаты «неясен» и газ должен быть оплачен в евро, как это было согласовано в контракте. Регулятор также рекомендует при возникновении сложностей заменить российский газ на импорт от других поставщиков с открытого рынка, если в этом будет необходимость, говорится в статье.

Компания Gazprom Marketing & Trading Ltd. со штаб-квартирой в Лондоне закупает российский газ для дальнейшей розничной торговли в Германии и Великобритании, поясняет Bloomberg. При этом её доля в общих поставках газа является крайне небольшой и обеспечивает лишь «доли процента» от общего объёма импорта Европы из России. Однако это иллюстрирует сложности, возникающие из-за новой системы платежей, подчёркивается в статье.

Ранее Россия уже ограничила поставки в Польшу и Болгарию из-за споров об оплате, напоминает Bloomberg. По словам осведомлённых источников, Gazprom Marketing & Trading Ltd. всё же надеется провести сделку и продолжает вести переговоры на эту тему с Газпромбанком и экспортным подразделением «Газпрома». Если она не сможет получать газ из России, то, скорее всего, придётся закупить его в другом месте по более высокой цене, заключает автор.

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