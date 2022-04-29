Нехватка оружия и экономический кризис — Fox News рассказал, как сказалась на Америке военная помощь Киеву

Масштабные поставки военной помощи на Украину привели к тому, что у США осталось недостаточно оружия, чтобы защититься в случае нападения серьёзного противника, сообщает Fox News со ссылкой на The Wall Street Journal. Тем временем Вашингтон выделил правительству Владимира Зеленского дополнительные 33 миллиарда долларов, несмотря на плачевное состояние американской экономики.

Администрация Байдена отправила так много оружия на Украину, правительству Зеленского и разукрашенному свастиками батальону «Азов», что, если верить сегодняшней статье The Wall Street Journal, нам самим теперь не хватает. Если бы начался конфликт, по-настоящему угрожающий национальной безопасности Соединённых Штатов, у нас оказалось бы недостаточно систем вооружений для нашей обороны. Это огромный повод для беспокойства.



Но на этом мы не останавливаемся. Лидер сенатского большинства объявил, что мы отправляем на Украину ещё 33 миллиарда долларов.



ЧАК ШУМЕР, сенатор США: Господин президент, сегодня утром президент Байден направил в конгресс свой запрос на отправку 33 миллиардов долларов в качестве срочной помощи украинскому народу. Это большой, но критически необходимый пакет. Я прослежу за тем, чтобы сенат уделил первостепенное внимание этому важному пакету финансирования, чтобы мы могли доставить помощь украинскому народу быстро, так быстро, как только возможно.



Да, ещё 33 миллиарда долларов. Это гораздо больше, чем просил Дональд Трамп на строительство стены на границе. Это более половины той суммы, которую наша страна тратит на образование. И об этом было объявлено в тот же день, когда мы узнали, что наша экономика стремительно движется к рецессии на фоне рекордной инфляции, а также нехватки продовольствия и энергии. Зато мы отправляем ещё 33 миллиарда долларов иностранному правительству на финансирование войны, в которой у нас нет никаких жизненно важных интересов национальной безопасности.



Может быть, у нас на это есть веские причины. Может быть, стоит спросить президента. Вот президентские объяснения. Когда будете смотреть этот фрагмент, помните, что этот человек действительно президент.



ДЖО БАЙДЕН, президент США: Я также направляю в конгресс всеобъемлющий пакет, который будет способствовать нашим основным усилиям приспособить российских олигархов и сделать так, чтобы мы взяли их… их нечестные прибыли. (Усмехается.) Мы их приспособим. Мы конфискуем их яхты, их роскошные дома и все их нечестные прибыли путинских клептокри… да, клептократии… клеп… людей, которые являются клептократиями… Ха-ха-ха!



Кто-нибудь вспомнит про 25-ю поправку*? Так продолжаться не может. Мы на самой грани ядерного конфликта — со страной, которая угрожает применить против нас ядерное оружие. И мы рассчитываем на то, что у этого человека есть навыки мелкой моторики, необходимые, чтобы не дать нам всем погибнуть.



Сейчас очень опасное время, и никто не говорит об этом вслух. Опять-таки, вы можете горячо поддерживать правительство Украины, но признавать при этом, что мы переживаем момент максимальной опасности. А люди, действующие от нашего имени, чтобы нас защищать, безрассудны или, как в данном случае, невменяемы. Это вызывает беспокойство. Но все об этом молчат.



Дата выхода в эфир 28 апреля 2022 года.



* 25-я поправка к конституции США даёт возможность отстранить президента от должности в случае признания его недееспособным (прим. ИноТВ).