Мадуро: абсурдные антироссийские санкции США и Европы бумерангом ударили по их экономикам

Санкции, введённые Западом против России, абсурдны, и они должны быть сняты — об этом, как сообщает TeleSUR TV, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Он также отметил, что ограничительные меры бумерангом ударили по экономикам США и Европы.

Переходим к Венесуэле и послушаем президента страны Николаса Мадуро.



НИКОЛАС МАДУРО, президент Венесуэлы: Судя по всем сообщениям в прессе, в соцсетях, у России достаточно стабильная экономика, которая адаптируется к санкциям. Она продолжает производить. У России мощная экономика. Она входит в десятку главных экономик мира. Но эффект бумеранга ударил по экономикам Европы, Соединённых Штатов и всего мира и породил рекордную инфляцию.



В марте инфляция в США была рекордной. Самая высокая за 40 лет инфляция. В Испании самая высокая инфляция с 1985 года. Я привёл два примера. И это отразилось на таких продуктах, как масла, пшеница, соя, жёлтая кукуруза. Это отразилось на ценах при сделках купли-продажи и породило инфляцию во всём мире. Вам это известно, не так ли?



Мы готовимся… Могу сказать, мы готовы к тому, чтобы столкнуться с влиянием эффекта бумеранга на западную и мировую экономики, с последствиями абсурдных санкций против российской экономики. Эти санкции абсурдны. Но на Западе много высокомерия. Много высокомерия.



Эти санкции должны быть сняты, как и санкции в отношении Венесуэлы, Кубы, Никарагуа и всех народов мира. Они абсурдны. Концепция санкций показывает тебе, что экономика не является нейтральной, что такая валюта, как доллар, не нейтральна, что международные банки, Всемирный банк, Международный валютный фонд не нейтральны и что многие из названных многосторонних структур стоят на службе политики, идеологии, борьбы за власть у тех, кто правит в США и Европе.



Дата публикации 21 апреля 2022 года.