Мало шансов на успех — Forbes предрёк провал попыткам США заменить российскую нефть венесуэльской

Несмотря на некоторые положительные последствия визита американских чиновников в Каракас, в частности решение президента Венесуэлы Николаса Мадуро возобновить переговоры с оппозицией, целый ряд требований сторон друг к другу делают маловероятными изменения в их дипломатических отношениях в ближайшем будущем, пишет Forbes. Состоявшиеся в выходные переговоры встретили неоднозначную реакцию в Венесуэле и США, где многие поспешили их осудить.

«Неожиданный» визит высокопоставленных американских чиновников в Венесуэлу в выходные вызвал неоднозначную реакцию в обеих странах. Однако, как отмечает Forbes, если цель визита заключалась в том, чтобы найти замену российской нефти и помочь сдержать цены на газ, то «у него мало шансов на успех».

«Венесуэла не может внести большой вклад, её нефтяная промышленность разрушена», — заявил в интервью известный венесуэльский экономист Хосе Торо Харди. По его расчётам, потребуется около $250 млрд инвестиций и семь-восемь лет, чтобы вернуть добычу нефти в Венесуэле на прежний уровень — в 1998 году она составляла 3,5 млн баррелей в день. «Необходимы крупные иностранные инвестиции, но они не смогут прийти в страну, если страна не сможет взять на себя обязательства по восстановлению демократии», — добавил венесуэльский экономист.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро утверждает, что в настоящее время его страна производит около 1 млн баррелей сырой нефти в день, однако, по данным ОПЕК, в январе производство составляло около 668 тыс. баррелей в день. В декабре 2018 года, незадолго до того, как администрация бывшего президента США Дональда Трампа прекратила импорт нефти из Венесуэлы в качестве санкции против режима Мадуро, Соединённые Штаты импортировали из Венесуэлы около 200 тыс. баррелей сырой нефти в сутки. При отказе от импорта нефти из России США необходимо решить, как заменить 245 тыс. баррелей сырой нефти в день.

Как отмечает Forbes, встреча в Каракасе в выходные была воспринята сторонниками и противниками режима Мадуро в Венесуэле и США «неоднозначно».

Вскоре после ввода российских войск на Украину Мадуро выразил поддержку России. Однако после визита американских чиновников вице-президент Венесуэлы Делси Родригес призвала к диалогу между Россией и Украиной по национальному телевидению, что, похоже, означает некоторое ослабление первоначальной поддержки правительства России. Мадуро также призвал венесуэльцев забыть о политических проблемах, разделяющих жителей страны. Президент также высказал намерение возобновить диалог с оппозицией. «Если мы призываем мир к диалогу, мы сами должны показать пример внутри страны», — заявил Мадуро в ходе своего выступления, которое транслировалось в эфире одного из местных телеканалов.

Каракас стремится привлечь иностранные инвестиции и добиться от администрации президента США Джо Байдена отмены нефтяных санкций, которые были введены бывшим американским лидером Трампом 2019 году «в ответ на растущий авторитаризм венесуэльского правительства». В январе Мадуро обратился к бывшему министру экономики Эквадора Патрисио Ривере за помощью в убеждении администрации Байдена ослабить санкции. И это было ещё до новых санкций против России, которые представляют особую проблему для Венесуэлы, так как страна продаёт свою сырую нефть по всему миру через российскую «Роснефть».

Неоднозначно состоявшиеся переговоры оценили и в США. В частности, представители Республиканской партии в конгрессе поспешили раскритиковать предложения администрации Байдена Каракасу. Сенатор-республиканец Рик Скотт назвал переговоры «бессвязным безумием». А сенатор Марко Рубио осудил администрацию Байдена за попытки заменить нефть, которую США «покупают у одного диктатора», на «нефть другого диктатора».

Впрочем, как полагает Forbes, требования обеих сторон «делают маловероятными радикальные изменения в их дипломатических отношениях в ближайшей перспективе». Каракас использовал переговоры для того, чтобы добиться от Вашингтона смягчения санкций, которые действуют уже более 15 лет, доступа к золоту на сумму $1,95 млрд, хранящемуся в Банке Англии, и отмены награды в размере $15 млн за информацию о предполагаемой причастности Мадуро к наркоторговле.

В свою очередь, США требуют проведения свободных демократических президентских выборов в Венесуэле, освобождения задержанных американских граждан, включая шесть руководителей компании Citgo Petroleum Corp., и гарантий того, что страна, которая национализировала свою нефтяную промышленность в 1976 году, не будет вмешиваться в деятельность частных европейских и американских компаний, работающих в нефтяном секторе.