CNN: родственники подтвердили гибель американского наёмника на Украине

На Украине погиб гражданин США Уилли Джозеф Кэнсел, сообщает CNN со ссылкой на его родных. По их словам, 22-летний бывший морпех работал на ЧВК и находился в составе группы наёмников «из различных стран», воюющей на стороне ВСУ.

На Украине погиб гражданин США Уилли Джозеф Кэнсел, воевавший на стороне ВСУ. Информацию о смерти американца подтвердили его родственники, сообщает CNN.

22-летний бывший морской пехотинец работал на частную военную компанию, которая отправила его на Украину. В первой половине марта он попал на территорию страны через Польшу и оказался в составе группы наёмников «из различных стран», рассказала телеканалу мать погибшего Ребекка Кабрера.

«Он (Кэнсел. — ИноТВ) захотел поехать, потому что верил в то, за что борется Украина. Он хотел быть частью этого (конфликта. — ИноТВ), чтобы сдержать его, не дать ему прийти сюда, и, возможно, избежать вмешательства в него американских солдат», — заявила CNN Кабрера.

По словам женщины, сослуживцам не удалось найти останки её сына, у которого остался семимесячный ребёнок. «Они — люди, которые с ним были, — пытались. Но перед ними стоял выбор: вытащить его тело или погибнуть», — добавила Кабрера.

В Госдепе заверили CNN, что знают о случившемся и «внимательно следят за ситуацией». При этом сотрудники ведомства вновь призвали американцев воздержаться от поездок на Украину, а тех, кто находится там, «немедленно уехать, если это безопасно».

Ранее Лондон подтвердил гибель своего гражданина, воевавшего на стороне Киева. Представитель МИД Соединённого Королевства также сообщил телеканалу, что они «срочно ищут дополнительную информацию» о втором британце, который пропал без вести.

Киев создал Интернациональный легион для иностранных бойцов, которые хотели присоединиться к его борьбе против Москвы. По данным начальника Главного разведывательного управления Минобороны Украины Кирилла Буданова, к началу марта более 20 тыс. добровольцев и ветеранов из 52 стран выразили желание вступить в подразделение, напоминает CNN.