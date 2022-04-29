Der Freitag: немецкие сторонники военного решения на Украине, как лунатики, бредут к третьей мировой

Немецкие сторонники поставок тяжёлого вооружения на Украину не осознают весь масштаб угрозы такого шага, пишет Der Freitag. Они, как лунатики, бредут к третьей мировой войне, не понимая, что отправка танков Киеву может стать поводом для её начала. В сложившейся ситуации допускать ошибок нельзя, предостерегает автор статьи Кристоф Швеннике, которого изумляет легкомысленность и непринуждённость западных политиков.

Недавно министр юстиции ФРГ Марко Бушман заявил, что поставки тяжёлого вооружения на Украину не делают Германию «участником боевых действий», пишет Der Freitag. Наверное, он прочитал об этом в кратком справочнике по международному праву, иронизирует автор статьи Кристоф Швеннике: «Остаётся надеяться, что в крайнем случае и у Владимира Путина этот пассаж окажется под рукой». Но скорее всего, глава Кремля «наплюёт» на него, как «наплевал» и на Будапештский меморандум от 1994, который гарантировал Украине территориальную целостность.

И сторонникам войны в Берлине не стоит забывать об этом, когда они призывают к отправке Киеву танков Leopard или боевых машин пехоты Marder. «Более крупных мобильных боевых систем на вооружении у немецкой армии нет. Каким будет следующий шаг? Самолёты Tornado, Eurofighter?» — недоумевает автор.

В своей книге «Лунатики» австралийский историк Кристофер Кларк рассказал о том, как в 1914 году Европа, как будто подверженная сомнамбулизму, брела в сторону Первой мировой войны, к которой в результате привело убийство эрцгерцога Франца Фердинанда, наследника австро-венгерского престола. Это событие прозвали «инцидентом в Сараеве». На Украине же таким инцидентом могут стать поставки тяжёлого вооружения Киеву или тем более создание над страной бесполётной зоны. При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров уже назвал ту военную технику, которую НАТО даёт Киеву, «законными целями» для российской армии. На Западе же продолжают легкомысленно относиться к угрозе начала третьей мировой, сетует автор.

Именно чувства делают людей людьми, продолжает Швеннике. Но в политике они никогда не должны главенствовать над рассудком. «Ответственность прежде убеждений», — писал немецкий философ Макс Вебер. При этом канцлер Германии Олаф Шольц утверждает, что прилагает все усилия, чтобы не допустить обострения. Он даже осудил своего министра юстиции Бушмана за высказывание о допустимости поставок тяжёлого вооружения на Украину: «Для этой ситуации нет учебника, в котором было бы написано, с какого момента нас будут воспринимать как участников боевых действий». «Так и есть», — подчёркивает автор. И нельзя допустить ошибку. Непринуждённость же, с которой сторонники войны не замечают этого, вызывает страх, заключает Швеннике.