Экс-советник Трампа: Вашингтон озабочен делами других государств, пока американские дети голодают

Слёзы американских семей не трогают сердца вашингтонских политиков, поэтому конгресс не спешит пресечь наркотрафик, депортировать нелегальных мигрантов или устранить дефицит детских питательных смесей, констатирует бывший старший советник президента США Стивен Миллер в интервью Fox News. В то же время конгресс выделяет Украине 40 миллиардов долларов, потому что проблемы иностранных государств — «фетиш» для американских политиков, отмечает Миллер.

С нами на связи Стивен Миллер, бывший старший советник президента Трампа. Мы очень рады его видеть. Стивен Миллер, большое спасибо, что нашли для нас время. Не могу себе представить более явный плевок в сторону электората республиканцев, чем то, что произошло вчера вечером.



СТИВЕН МИЛЛЕР, бывший старший советник президента США: К сожалению, мы сейчас видим то, что я узнал на личном опыте за много лет, проведённых в Вашингтоне: слишком часто слёзы американских семей не трогают сердца вашингтонских политиков.



Что-то из этого Вы упомянули в своём сегодняшнем монологе: 107 тысяч американцев, в основном молодых, убиты наркотиками, которые рекой текут через нашу распахнутую настежь границу. Этими надгробиями усеяна наша земля. И никаких законопроектов ради них!



Через наши границы хлынули банды, они терроризируют наши школы, как MS-13. Знаете ли вы, что в этом году мы потратили всего один миллиард долларов — один миллиард — на зарплаты сотрудникам Иммиграционной и таможенной полиции, занимающимся вопросами депортации? Один миллиард на избавление от банд, наркоторговцев и убийц наших детей. Один миллиард. Но 40 миллиардов, 40 миллиардов в одном законопроекте, на Украину!



Есть мамы, которые сегодня лягут спать, не найдя питательной смеси для своих детей. В том числе мамы детей с тяжёлыми аллергиями. И единственной необходимой им смеси нет на полках магазинов. Им предстоит мучительный выбор: давать ли ребёнку смесь, которая заведомо вызовет у него аллергическую реакцию? Это происходит прямо сейчас. И никакого законопроекта ради них!



Для них жернова правосудия не вращаются. Потому в Вашингтоне фетиш — граждане иностранных государств, дела иностранных государств, авантюры иностранных государств. Вот что трогает сердца в Вашингтоне. Не слёзы нашего собственного народа.



Это в духе империй на поздней стадии. И это поистине зловеще. Один из тех моментов, когда как будто бы видишь всё очень ясно… Я признателен Вам за то, что Вы уделили нам время. Стивен Миллер, спасибо.



СТИВЕН МИЛЛЕР: Вам спасибо.



Дата выхода в эфир 11 мая 2022 года.