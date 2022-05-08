«Ни с чем не сравнимая катастрофа» — Fox News оценил первые 15 месяцев президентства Байдена

Не прошло и полутора лет с инаугурации Джо Байдена, а он уже толкнул Америку в пучину криминала и экономического кризиса, спровоцировал дефицит продовольствия и развязал конфликт с ядерной державой, констатирует ведущий Fox News Такер Карлсон. Теперь, чтобы удержаться у власти, Демократическая партия США пытается выставить своих противников экстремистами, отмечает журналист.

Добрый вечер! Вы смотрите Tucker Carlson Tonight. Итак, можно сомневаться, действительно ли на прошлых президентских выборах Джо Байден получил — какая там цифра? — 81 миллион голосов. И позже в нашей программе мы в этом усомнимся. Но даже если принять, что кто-то действительно голосовал за Джо Байдена по доброй воле, едва ли многие из этих людей получили за свои голоса что-то, хоть отдалённо напоминающее то, на что они рассчитывали.



Джо Байден — мы не сгущаем краски, просто говорим честно! — Джо Байден оказался ни с чем не сравнимой катастрофой. И мы не преувеличиваем, мы даже великодушны в своих оценках. Наша страна никогда не видела ничего подобного тому, что сделал Джо Байден. С начала его первого президентского срока прошло всего 15 месяцев, а он уже обрушил фондовый рынок, спровоцировал дефицит продовольствия, открыл наши границы для миллионов нелегальных иммигрантов. При нём мы увидели исторический рост убийств, инфляции, передозировок наркотиками и, соответственно, снижение средней продолжительности жизни.



А затем, поскольку всех этих кар было недостаточно для такой расистской страны, как наша, он втянул Соединённые Штаты в совершенно бессмысленную войну с ядерной державой — на стороне коррумпированного иностранного правительства, когда-то дававшего взятки его сыну-наркоману. Всё это правда. Джо Байден всё это сделал.



И это лишь большие, легкоизмеримые преступления, которые он совершил. Практически каждый вечер мы фиксируем и другие: закрытие школ, постоянное мародёрство, имущественное неравенство, как в Латинской Америке, тампоны в туалетах для мальчиков, бензин по 7 долларов за галлон, беспрецедентная расовая ненависть, бездомность, психические расстройства, самоубийства. И самое главное: по ту сторону Тихого океана китайское правительство покатывается со смеху, глядя, как мы беспричинно сами себя разрушаем.



Вот часть того, что успел сделать Джо Байден. Он обещал возвращение к норме, а принёс войну и экономический крах.



К сожалению, Джо Баден настолько стар, что практически нет шансов привлечь его к ответственности хоть за какие-то из его действий. Но его партия должна ответить. Может ли быть, чтобы в нашей стране — за пределами Западного Голливуда — когда-нибудь снова избрали демократа? В нормально функционирующей демократии такой вопрос задавали бы всерьёз. Но у Байдена есть план: нагнетать страх, запретить жаловаться, криминализовать оппозицию.



Всего сутки тому назад Джо Байден, президент Соединённых Штатов, сообщил нам, что люди, которые его не поддерживают, представляют самую большую угрозу безопасности нашей страны. Не «Аль-Каида»*, не китайские вооружённые силы, не мексиканские наркокартели. И даже не Россия, которая, как нам каждый день твердят, являет собой неистощимый источник всякого зла. Нет, вы. Вы самая большая угроза, потому что не голосуете за демократов.



Как выразился Байден: «Эта MAGA-толпа**, на самом деле, самая экстремистская политическая организация в истории Америки». Самая экстремистская! Самая худшая, хуже ку-клукс-клана, хуже нацистов, хуже анархистов, убивших американского президента (Уильяма Мак-Кинли. — ИноТВ), хуже всех, кто когда-либо был. Это вы. Вы угрожаете существованию страны, в которой родились. Трудно поверить, что Джо Байден это сказал, но ведь сказал, и, конечно же, некоторые люди ему поверили.



Дата выхода в эфир 05 мая 2022 года.



* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** Сторонники экс-президента США Дональда Трампа. MAGA — аббревиатура от предвыборного лозунга Трампа Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой!») (прим. ИноТВ).