Месть за «украденную коронацию Хиллари Клинтон» — Fox News объяснил, почему администрация Байдена рвётся воевать с Россией

Американские демократы так долго убеждали всех, что Владимир Путин «взломал» президентские выборы 2016 года, что сами в это поверили, отмечает Fox News. По словам телеведущего Такера Карлсона, именно поэтому нынешняя администрация Белого дома разжигает конфликт на Украине: жизни украинцев для неё не важны, главная цель — свержение власти в России в отместку за поражение Хиллари Клинтон.

Избрание Дональда Трампа — дело рук Владимира Путина, уверяли нас они. Хиллари Клинтон заявляла об этом неоднократно. Поначалу было трудно воспринимать что-либо из этого всерьёз. Мы пытались, но в пользу этого не было совсем никаких доказательств! Так что рассудительный человек пришёл бы к очевидному выводу: это была ребяческая психологическая защита, а не утверждение, основанное на фактах.



Но они продолжали делать такие заявления, не имея доказательств. А со временем они начали действовать так, будто это была правда. По прошествии ещё какого-то времени они на долгие годы парализовали всю федеральную власть своими бесплодными попытками доказать основные утверждения «рашагейта». Но это им так и не удалось, потому что эти утверждения не были правдой. Однако, что самое главное, они продолжали их придерживаться!



Они так и не перестали повторять свои тезисы. Российское правительство, цитирую, «взломало наши выборы» — не так давно Джен Псаки говорила это вслух, как будто это было правдой! Вот вам контекст: Псаки говорила это, пытаясь объяснить, почему администрация Байдена сейчас, по сути, работает над свержением российского правительства. И в кои-то веки Джен Псаки сказала правду: именно поэтому!



Демократы убедили себя, что Россия украла у Хиллари Клинтон президентство, которое принадлежало ей по праву. Они правда так считают! Поэтому они и ведут нас к войне с Россией. Здесь, конечно, много факторов, много нитей, как в любой крупной истории. Но, если присмотреться, основная мотивация действительно настолько проста.



Вот что мы знаем: в украинском вооружённом конфликте речь идёт не о спасении демократии. Бросьте! Мы знаем, что это не защита «священных границ суверенного государства». Администрации Байдена нет дела до этих принципов — мы в курсе, потому что эти люди управляют нашей страной, и мы видим, как они себя ведут.



И нам совершенно точно известно то, что огорчит многих сострадательных американцев. Нам теперь известно, что целью, определённо, не является помощь украинскому народу, этим бедным людям. Из-за политики администрации Байдена точно погибнет гораздо больше украинских мирных жителей. Если бы вы хотели спасти Украину, её народ, её инфраструктуру, её государственность, вы бы сейчас добивались урегулирования. Вы бы добивались этого два месяца назад. Но они этого не делают. Этот вариант они отбросили, не раздумывая.



Так что это не их цель. Спасти Украину, спасти человеческие жизни — нет, это не их цель. Вместо этого вооружённый конфликт на Украине, по задумке, должен привести к смене режима в Москве. Они хотят свергнуть российское правительство. Это была бы плата за выборы 2016 года. Так что это логичная, а может быть, неизбежная конечная фаза «рашагейта».



Нам следовало быть готовыми, потому что в предыдущие годы они высказывали это вслух! Вот Адам Шифф — он предсказывал это, говорил об этом два года назад. Посмотрите.



АДАМ ШИФФ, конгрессмен США: Как выразился один из свидетелей во время нашего расследования, предшествовавшего импичменту, Соединённые Штаты помогают Украине и её народу, чтобы мы могли сражаться с Россией там и нам не пришлось сражаться с Россией здесь.



Итак, мы вооружаем Украину, «чтобы мы могли сражаться с Россией». Можете думать о Путине что угодно — возможно, вы о нём невысокого мнения, и это понятно, возможно, вам не хочется переезжать в Россию, — но много ли американцев тогда и теперь хотят «сражаться с Россией»? Очень мало. И всё же Адам Шифф в то время высказывал это вслух в палате представителей. Мы вооружаем Украину не для того, чтобы помочь украинцам: в этой игре они всего лишь пешки, которым не повезло. Мы вооружаем Украину, чтобы наказать Россию. За что? За украденную коронацию Хиллари Клинтон!



Если бы мы только принимали Адама Шиффа всерьёз, когда он заявлял об этом снова и снова! Но теперь мы не можем не воспринимать его всерьёз, потому что Адам Шифф — один из главных инициаторов этого вооружённого конфликта. Минувшие выходные он провёл в Восточной Европе — проверял, как развиваются боевые действия, ради начала которых он приложил так много усилий. Он отправился туда вместе с Нэнси Пелоси и рядом других наиболее конспирологически настроенных демократов из конгресса: истово верующие в «рашагейт» смотрели, как их теория претворяется в жизнь. Вот что это было.



Дата выхода в эфир 02 мая 2022 года.