Fox News: истинная цель демократов — силовое свержение Путина
Но в конечном итоге правда всё-таки выходит наружу. Уже начала на этих выходных. Главный рупор Джо Байдена в сенате, сенатор от штата Делавэр Крис Кунс, бывший стажёр Байдена, выступил на CBS News и высказал прямо противоположное тому, что говорил нам Белый дом на протяжении месяцев. Кунс потребовал от Пентагона направить американские войска на Украину, чтобы воевать с российскими солдатами. Смотрите.
ВЕДУЩАЯ CBS NEWS: На этой неделе в ваших публичных заявлениях прозвучало следующее: «Стране нужен разговор о том, когда она может быть готова отправить войска на Украину».
КРИС КУНС, сенатор США: Если Владимиру Путину, который показал нам, на какую жестокость он способен, будет позволено и дальше истреблять гражданское население, совершать военные преступления по всей Украине, а НАТО и Запад не придут к ней на помощь более решительно, я глубоко обеспокоен тем, что вслед за этим мы увидим, как Украина превратится в Сирию. Американцы не могут отворачиваться от этой трагедии на Украине. Я считаю, что история XXI века зависит от того, как яростно мы будем защищать свободу на Украине, и что Путин остановится лишь тогда, когда мы его остановим.
«Если Запад не придёт на помощь Украине более решительно»… Итак, украинские вооружённые силы обучены НАТО, они используют американское оружие, в некоторых случаях и руководят ими американцы. Украинские власти получают консультации напрямую от американцев в режиме реального времени. И на Украине сейчас много американцев, которые этим занимаются. Итак, то, к чему призывает Крис Кунс, это сухопутная война с Россией.
Это не пустяк, учитывая, что Крис Кунс, повторюсь, ближайший союзник Джо Байдена в сенате. Крис Кунс — верный и надёжный рупор политики администрации, в чём бы ни заключалась эта политика. Итак, когда Крис Кунс призывает к войне с Россией, он делает это неслучайно. И в данном случае Белый дом не дистанцировался от заявления Криса Кунса. Ого! Почему? Да потому что война с Россией — это и есть настоящая политика администрации.
Руководство Демократической партии хочет силового свержения российского правительства и смены режима в России. Они хотели этого с того дня, когда Хиллари Клинтон проиграла на президентских выборах 2016 года. Мы знаем это, потому что они сами это говорили много-много раз. И единственная причина, по которой мы все упустили это из виду, заключается в том, что мы не воспринимали их достаточно серьёзно. А следовало бы.
«Горячая война» с Владимиром Путиным с использованием американских войск — это логичный, а возможно, и неизбежный завершающий этап «рашагейта». Итак, всё началось с жалоб Хиллари Клинтон, дальше — видео с «золотым дождём»*, а теперь дело движется к ядерной войне.
Итак, «горячая война» с Россией — на что это похоже? Сколько американцев погибнут во время этой войны? Насколько вероятно, что она перерастёт в ядерный конфликт? И если мы достигнем успеха, если мы свергнем Владимира Путина, кто вместо него возглавит Россию и получит контроль над шестью тысячами ядерных боеголовок?
Это некоторые из вопросов, которые первыми приходят на ум при обсуждении войны с Россией. Но диктор CBS, бравшая интервью у Криса Кунса, не потрудилась задать ни один из них. Не спросила она и о самом главном, что надо знать, если у вас функционирующая демократия: сколько американцев, сколько избирателей на самом деле хотят войны с Россией? Какой процент населения США верит, что границы Украины стоят того, чтобы за них умирать?
Для демократии это центральный вопрос, и так вышло, что ответ нам известен. Потому что сам CBS провёл опрос на эту тему всего неделю назад: «Следует ли Соединённым Штатам отправлять войска на Украину?» Ответ? Целых 75 процентов американцев сказали, что нет, Соединённым Штатам не следует отправлять войска на Украину. Однако диктор CBS почему-то забыла упомянуть об этом в беседе с Крисом Кунсом.
Почему? Вы знаете почему. Потому что в Вашингтоне ваше мнение ничего не значит. Наша внешняя политика, вопросы жизни и смерти, решения, уничтожающие государства, полностью во власти людей, которые ничем не рискуют, людей, которые с нулевой вероятностью понесут ущерб, таких как Джон Болтон, Макс Бут и Виктория Нуланд. Ваше мнение не учитывается ни на каком этапе.
Дата выхода в эфир 18 апреля 2022 года.
* Мифический компромат на бывшего президента США Дональда Трампа, якобы обеспечивавший его лояльность Владимиру Путину. Несмотря на все заявления СМИ и противников Трампа, существование этого видео не подтвердилось (прим. ИноТВ).
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