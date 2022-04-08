CNN: Пентагон впервые признал, что снабжает ВСУ разведданными для операций в Донбассе

На заседании сената министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что его ведомство предоставляет разведданные Киеву. Таким образом он стал первым официальным представителем администрации Байдена, который публично объявил о роли Вашингтона в операциях украинской армии, сообщает CNN.

Глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что его ведомство предоставляет разведданные украинской армии. Таким образом он стал первым официальным представителем Вашингтона, который публично признал участие США в операциях ВСУ, передаёт CNN.

Министр выступал на заседании комитета сената по вооружённым силам. Законодатели поинтересовались у Остина, делится ли его ведомство информацией с Киевом, чтобы «помочь ВСУ атаковать российские войска в Донбассе или Крыму».

«Мы предоставляем им разведданные для проведения операций в Донбассе, это так», — ответил Остин. Он не упомянул в своём ответе Крым, но заявил, что США «не отговаривают ВСУ от атак на российских военнослужащих в этих районах», отмечает телеканал.

Высокопоставленный представитель Пентагона также сообщил CNN, что часть разведданных предоставляется Украине «почти в реальном времени». «По мере того как бои перемещаются к Донбассу, мы будем корректировать наш информационный контент и поток по мере необходимости», — добавил чиновник.

Помимо Остина, на слушаниях сенатского комитета присутствовал председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Марк Милли. Он предположил, что украинский конфликт, весьма вероятно, затянется.

Остин и Милли заверили сенаторов, что Пентагон предпринимает все возможные шаги, «чтобы помочь Украине в борьбе с Россией». По их словам, военные поставки поступают ВСУ «быстрее, чем большинство могло бы себе представить», — в течение нескольких дней после их одобрения.

Сенатор Роджер Уикер потребовал, чтобы Остин объяснил, по какой причине Пентагон до сих пор не пустил в ход все средства, которые конгресс выделил на поставку американского оружия Украине. «Мы использовали только 900 миллионов долларов из этой суммы — менее трети разрешённой суммы. Почему администрация не предоставила все 3 миллиарда долларов?» — недоумевал политик.

Остин пояснил, что США снабдили ВСУ той техникой, «которая актуальна и эффективна в текущей борьбе». «Вы видели, что мы предоставляем огромное количество противотанковых и противовоздушных средств, средства связи, а также БПЛА. Кроме того, мы стремимся помочь им рядом других способов», — сказал он.

По словам Милли, США и страны НАТО предоставили Киеву около 60 тыс. единиц противотанкового и 25 тыс. единиц противовоздушного оружия. Он сказал, что США изучают возможность обеспечить Украину дополнительной бронетехникой и артиллерией, отметив, что для освоения многих систем вооружения потребуются месяцы, заключает CNN.