Hill: США усилят восточный фланг НАТО самолётами радиоэлектронной борьбы

Пентагон объявил об отправке в Германию шести самолётов ВМС США EA-18G Growler. При этом в ведомстве подчеркнули, что эти воздушные суда, призванные усилить возможности радиоэлектронной борьбы на восточном фланге НАТО, не будут использоваться против российских войск, пишет The Hill.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби объявил об отправке в Германию шести самолётов ВМС США EA-18G Growler. По словам чиновника, они усилят возможности радиоэлектронной борьбы на восточном фланге НАТО, пишет The Hill.

Американские самолёты вместе с примерно 240 военнослужащими должны были покинуть станцию Уидли-Айленд, штат Вашингтон. Их временным местом дислокации станет авиабаза Шпангдалем.

Самолёты, построенные компанией Boeing, специализируются на выполнении миссий по радиоэлектронной борьбе. С помощью датчиков помех они сбивают с толку вражеские радары, тем самым «значительно помогая в подавлении операций противовоздушной обороны противника», отметил Кирби.

При этом пресс-секретарь Пентагона подчеркнул, что «Гроулеры» не будут использованы против российских войск на Украине. Он также добавил, что воздушные суда отправляются в Германию «не из-за острой угрозы, которая ощущается, или какого-то конкретного инцидента».

Кирби отметил, что самолёты будут выполнять миссии, призванные «усилить возможности сдерживания альянса на восточном фланге». «Они там не для того, чтобы вступать в бой с российскими средствами, это не является целью», — заверил журналистов чиновник.

По его словам, Министр обороны Ллойд Остин «хочет оставить все варианты открытыми». Решение было принято после разговора с главой европейского командования США генералом Тодом Уолтерсом и правительством Германии.

В настоящий момент в Европе находится примерно 100 тыс. американских военнослужащих. Прибытие новых самолётов в Германию происходит на фоне пятой недели российской спецоперации на Украине, обращает внимание The Hill.