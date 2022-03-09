Hill: неразумно — США отвергли предложение Польши использовать американскую авиабазу для передачи Украине истребителей МиГ-29

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Вашингтон не считает «разумным» предложение Варшавы перебросить польские истребители МиГ-29 на авиабазу Рамштайн в Германии, чтобы затем отправить их на Украину, передаёт The Hill. При этом Кирби уточнил, что решение о передаче принадлежащих Польше самолётов Украине остаётся за польским правительством.

Вашингтон не считает приемлемым предложение Варшавы о передаче Киеву истребителей МиГ-29 через США, сообщает The Hill со ссылкой на заявление пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

Как напоминает издание, во вторник Польша предложила план по переброске истребителей в Германию на авиабазу Рамштайн, чтобы затем отправить их на Украину на фоне продолжающейся там российской спецоперации. Тем не менее, согласно заявлению Кирби, Министерство обороны США не считает предложение Польши «разумным».

По словам пресс-секретаря, «перспектива того, что истребители, «находящиеся в распоряжении правительства Соединённых Штатов Америки», отправляются с базы США/НАТО в Германии» в воздушное пространство над Украиной, «вызывает серьёзные опасения у всего альянса».

«Нам просто не ясно, есть ли для этого существенное обоснование», — отметил Кирби, добавив, что Вашингтон продолжит консультации с Варшавой и другими союзниками по НАТО по этому вопросу и «сложным логистическим проблемам, которые он представляет».

При этом в Пентагоне подчеркнули, что «решение о том, передавать ли принадлежащие Польше самолёты Украине в конечном счёте принимает польское правительство». «Мы продолжим консультации с союзниками и партнёрами по поводу нашей текущей помощи Украине в сфере безопасности, потому что, по сути, предложение Польши показывает лишь некоторые из сложностей, которые представляет этот вопрос», — приводит издание слова Кирби.

The Hill сообщает, что план Польши передать свои истребители через американскую авиабазу в Германии появился после того, как в субботу президент Украины Владимир Зеленский обратился к США с просьбой передать стране истребители МиГ-29. Во вторник правительство Польши призвало союзников по НАТО, в распоряжении которых есть истребители этого типа, пользоваться которыми обучены украинские солдаты, передать их Украине.

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в ходе выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса США заявила, что Польша не согласовывала с Вашингтоном решение о передаче ему своих самолётов советского производства для возможных последующих поставок Украине.