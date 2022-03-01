Посол США при НАТО: последующие действия альянса будут зависеть от позиции России и перемещений её войск

Последующие шаги НАТО будут напрямую зависеть от позиции России: альянс готов к любому развитию сценария, заявила посол США при НАТО Джулианна Смит. В беседе с изданием Do Rzeczy она отметила, что НАТО полно решимости защищать каждый сантиметр территории своих стран-членов, включая «примерную» Польшу.

Посол США при НАТО Джулианна Смит заявила, что США рассматривают возможность направления дополнительной поддержки Польше. «Польша в сотрудничестве со своими союзниками по НАТО и впредь будет находиться в безопасности», — подчеркнула она в беседе с Do Rzeczy

Более того, по её мнению, то, что Польша выделяет 2% от ВВП на оборону и закупает самые современные военные технологии, повышает уровень её обороноспособности. «Польша — отличный союзник, особенно по отношению к Украине. Я знаю, что она оказывала украинским властям поддержку в области безопасности, впрочем, как США и другие союзники по НАТО», — добавила она.

Дипломат подчеркнула, что ответ стран НАТО на военную спецоперацию России на Украине будет исключительно единодушным и решительным. В качестве доказательства она привела решение многих западноевропейских стран о перебросе на восточный фланг сил альянса. Она напомнила, что 8,5 тысячи американских солдат готовы к тому, чтобы отправиться в Европу.

В беседе Смит обратила внимание на то, что последующие шаги НАТО будут зависеть от позиции России, от того, останутся ли российские войска на территории Белоруссии. «Мы непрестанно даём оценку меняющейся ситуации с безопасностью в Европе. И хотя мы не знаем, куда в результате будут направлены российские солдаты, я убеждена в том, что мы готовы к любому возможному сценарию», — добавила она.

Представитель США также отметила, что странам-союзникам необходимо принимать во внимание возможные гибридные действия, в том числе кибератаки, направленные против отдельных стран альянса. «Мы следим за ситуацией и делаем всё возможное для того, чтобы НАТО было в состоянии на постоянной основе реагировать на новые угрозы», — подчеркнула Смит. Она выразила уверенность в том, что приверженность 5-й статье устава НАТО — ключевой фактор в плане защиты каждого сантиметра территории стран-членов.