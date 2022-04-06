WION: Пентагон рассекретил ещё 1500 страниц отчётов про НЛО

Разведуправление Министерства обороны США опубликовало более 1500 страниц отчётов о биологических последствиях возможных контактов людей с НЛО, которые находились ранее под грифом секретности. В них сообщается, что американцы в ходе предполагаемых контактов страдали от радиационных ожогов и электромагнитного излучения, включая различные повреждения головного мозга, сердца и нервной системы. Упоминаются даже случаи «неучтённой беременности», сообщает WION.

Пентагон рассекретил более 1500 страниц отчётов, составленных для Расширенной программы идентификации авиационных угроз (AATIP), которая была закрыта в 2012 году. Эти документы были опубликованы Разведывательным управлением Министерства обороны США (DIA) и стали доступны после того, как копию запросила британская пресса, сообщает WION.



Информация была опубликована по запросу, поданному в рамках Закона о свободе информации (FOIA). Согласно опубликованным сообщениям, программа AATIP действовала в США в период с 2007-го по 2012 год, поясняется в статье. В документах подробно описаны «биологические последствия наблюдений за НЛО», что отражалось на людях в виде различных паранормальных явлений и зачастую сопровождалось воздействием на их организм. Однако часть отчётов Разведуправление Министерства обороны США всё же скрыло из общего доступа «из соображений конфиденциальности», отмечает WION.



В опубликованных документах сообщается, что американцы, наблюдавшие за передвижением «аномальных передовых аэрокосмических систем», получили различные травмы. В отчёте за март 2010 года, в частности, описано 42 случая, когда после предполагаемых контактов с «аномальными транспортными средствами», то есть с НЛО, люди подвергались негативному воздействию неизвестного электромагнитного излучения, говорится в статье.



Это излучение, как предполагают эксперты, было вызвано «двигательными установками, связанными с выработкой энергии». В отчёте сообщается, в частности, о случаях радиационных ожогов, включая различные повреждения головного мозга и нервной системы. Также люди страдали от учащённого сердцебиения и головных болей после контакта с неопознанными «транспортными средствами», и даже, как ни удивительно, от «неучтённой беременности», пишет WION. В документе также отмечается, что подобные инциденты представляют «угрозу интересам Соединённых Штатов».



Кроме того, в отчёте перечислены «биологические эффекты» в ходе предполагаемых наблюдений людьми за НЛО в период с 1873-го по 1994 год, информация о которых была распространена внутри сети MUFON (американской некоммерческой организации, состоящей из гражданских добровольцев, которые собирают и изучают сообщения о возможных встречах с НЛО). Среди них упоминаются, в частности, случаи «похищения» людей, паралич, а также свидетельства о «телепортации» и «телепатии», сообщает WION.