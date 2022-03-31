WT: «холодная война 2.0» — США задумались о размещении дополнительных постоянных баз в Европе

США на фоне конфликта на Украине задумались о наращивании постоянного военного контингента в Европе, пишет The Washington Times. В частности, официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что глава его ведомства готов к рассмотрению предложений по размещению дополнительных постоянных военных баз США в европейском регионе.

На фоне украинского кризиса Пентагон подумывает об увеличении контингента базирующихся в Европе войск, пишет газета The Washington Times, которая назвала происходящее «холодной войной 2.0».



После объединения Германии и распада Советского Союза, как напоминает издание, Министерство обороны США сократили численность войск в Европе, отозвав оттуда солдат и ликвидировав целые дивизии, которые десятилетиями поддерживали мир между противниками.



Генерал Тод Уолтерс, глава европейского командования США и верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе, заявил на этой неделе американским законодателям, что Соединённым Штатам может снова понадобиться больше войск, постоянно дислоцированных в зоне военных действий, даже после окончания нынешнего столкновения между Украиной и Россией.



«Всегда существует смесь из потребностей в постоянных и ротационных силах. И в каждом варианте есть свои плюсы и минусы», — заявил генерал Уолтерс во вторник во время слушаний в комитете сената США по вооружённым силам.



При этом он выразил мнение, что Америке всё равно потребуется больше постоянных сил.



Официальный представитель Пентагона Джон Кирби, между тем, сообщил, что глава его ведомства Ллойд Остин готов к рассмотрению предложений по размещению дополнительных постоянных военных баз США в Европе.



«Можете быть уверены: высшее руководство здесь, в этом министерстве, изучит вопрос о дальнейшем развитии нашей европейской позиции, — сказал Кирби. — Обстановка в сфере безопасности сейчас иная. Однако этот вооружённый конфликт закончится — мы не знаем, когда и как это будет выглядеть — мы работаем, исходя из предположения, что Европа уже больше не будет прежней».



По словам представителей Пентагона, США будут координировать свои действия с европейскими союзниками в том случае, если Вашингтон продолжит развёртывание там дополнительных войск.