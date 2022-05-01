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Guardian: «джокеризация страны» — избегая серьёзных изменений, Байден усиливает в США нигилизм и отчаяние

Материал представлен в пересказе ИноТВ
На фоне продолжающейся пандемии и экономических трудностей американцы стремительно теряют доверие к институтам власти. Более того, действующая администрация Белого дома усугубляет разочарование людей, поскольку не собирается проводить реальные социальные реформы, пишет обозреватель The Guardian Дэвид Сирота.
Guardian: «джокеризация страны» — избегая серьёзных изменений, Байден усиливает в США нигилизм и отчаяние
AP

«Я собираюсь стать Джокером» — одна из самых пронзительных метафор в интернете. Отсылая к мрачному фильму Тодда Филлипса 2019 года о происхождении бэтмановского злодея, эта фраза описывает полное разочарование человека, который теряет веру во всё», пишет обозреватель The Guardian Дэвид Сирота. 

Согласно данным о состоянии психического здоровья американцев, во время пандемии даже самым жизнерадостным из них пришлось отведать «пилюлю Джокера». Но это чувство отчаяния может оказаться не мимолётным и затронуть все уровни общественной жизни, полагает журналист. 

На его взгляд, обе ведущие партии США уже приняли «джокеризацию» страны в качестве новой постоянной нормы. Более того, администрация Белого дома активно убеждает избирателей, что им не стоит рассчитывать на какие-либо фундаментальные изменения.
 
Примечательно, что начало президентства Джо Байдена обещало стране новый курс. Сразу после приведения к присяге он подписал План спасения Америки, который предусматривал прямую экономическую помощь миллионам граждан. Эта мера помогла снизить бедность и временно повысила рейтинг главы государства, утверждает Сирота.
 
Но теперь всё застопорилось. Судя по всему, Байден не только не собирается бороться с «растущей волной разочарования», а делает всё, чтобы её ускорить. «Бросив Республиканской партии спасательный круг, президент вернулся к знакомой формуле: он обещает большие перемены, которые могут помочь рабочему классу, а затем не даёт им осуществиться», отмечает публицист.
 
Американцы чувствуют, что их вводят в заблуждение. Но, несмотря на падение рейтинга, Байден не спешит вносить коррективы. Он до сих пор не дал зелёный свет сонму президентских указов, которые должны были решить множество проблем от списания долгов до снижения цен на лекарства.
 
«Оказавшись между избирателями и спонсорами предвыборной кампании демократов, Байден, похоже, решил, что не может — или не хочет — остановить распространение пилюли Джокера. Так что теперь он просто вкалывает её активный компонент в вены Америки с помощью смелых обещаний и ещё более смелых предательств», живописует Сирота.
 
Он напоминает лишь о небольшом количестве мер, которые глава Белого дома предлагал, но так и не выполнил под тем или иным предлогом. Среди них повышение минимальной зарплаты, забота об окружающей среде, отмена студенческого долга, поддержка профсоюзов и реформирование системы здравоохранения.
 
Другие высокопоставленные демократы, «подражая поведению Байдена», только усугубляют ситуацию. Например, во время своего турне по США сенаторы Джо Манчин и Кирстен Синема защищают миллиардеров, компании, занимающиеся добычей ископаемых, и фармацевтические
конгломераты.
 
В результате президент теряет голоса ключевых сторонников Демократической партии, которые чувствуют, что их предали. Опросы показывают, что Байден уступает в популярности даже Трампу среди молодых американцев — той самой возрастной группы, которая опасается, что никогда не сможет позволить себе собственное жильё, завести детей и выплатить долги за колледж.
 
В США ощущается напоминающая о джокеровском Готэме «реальная атмосфера отчаяния». В преддверии промежуточных выборов и корпоративные СМИ, и Республиканская партия видят свою личную заинтересованность в том, чтобы помочь демократам убедить всю страну в том, что абсолютно ничего нельзя сделать — «кроме как сжечь всё до основания».
 
Демократы старательно замалчивают реальные причины экономических проблем, с которыми столкнулась страна. Они не говорят о монополистах, которые взвинчивают цены, о разработанной лоббистами торговой политике или о руководителях крупных компаний, которые увеличивают свои доходы и «набор яхт» на фоне пандемии. «Вместо этого медийные миллионеры, оплачиваемые миллиардерами, постоянно пропагандируют нигилизм, призывая зрителей поверить в то, что инфляция по большей части вызвана стремлением правительства временно помочь бедным людям пережить COVID», — обращает внимание Сирота.   
 
В то же время республиканские лидеры фактически обещают «сжечь» социальные программы. Они предлагают сократить бюджетные траты на медицинское страхование, повысить налоги для бедных и отменить пенсионные пособия для рабочих, отмечает автор статьи.
 
«И вот мы прибываем в джокеризированную Америку. На большой пожар, которого опасался Франклин Рузвельт, где всё больше и больше людей утрачивают всякую веру в демократическое правительство», — подчёркивает Сирота.
 
Нет ничего удивительного в том, что «ад», в котором сейчас оказались США, кажется до боли знакомым. Лояльность Обамы крупному капиталу и провальная президентская кампания Хиллари Клинтон настолько разочаровали избирателей, что страна «избрала Джокера» на пост президента. Выборы 2020 года стали передышкой. Но теперь они начинают выглядеть просто как кратковременная остановка в «нигилистическом путешествии», рассуждает журналист.
 
Впрочем, по его словам, на этом пути страну могут ждать перемены к лучшему. Более того, ускоренное разочарование в истеблишменте и буржуазных выборах способно привести к «другой, более прямой, конструктивной политике».
 
Например, не случайно, что по мере того, как молодые люди и рабочий класс теряют веру в политическую систему, в Америке наблюдается всплеск профсоюзных организаций. Их поддержка среди населения также увеличивается. Но эти позитивные изменения будут конкурировать с пагубными последствиями «таблетки Джокера», которые примут форму фанатизма, ксенофобии, эгоцентричной жадности, дезинформации, самосуда и подстрекательства к насилию, полагает автор статьи.
 
Трамп и его сторонники превращают это массовое недовольство в «более зловещую культурную войну». Они стремятся «демонизировать» меньшинства, социалистов, профсоюзных деятелей, академиков и всех тех, кого можно «выставить козлами отпущения», считает публицист.
 
«Эта тактика правых настолько цинична, что кажется почти шуткой. Но, как напоминает нам «Джокер», у этой шутки нет окончания. В стране, где «я ни во что не верю» стремительно становится лейтмотивом, такая схема, скорее всего, сработает, если только те, кто находится у власти, не начнут заботиться о рабочем классе», — заключает Сирота.
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Guardian Великобритания Европа
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