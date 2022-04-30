NYT: Байден хочет переманить в США ведущих российских учёных

Байден направил в конгресс США предложение о том, чтобы упростить выдачу американских виз российским учёным, пишет The New York Times. Как отмечает издание, таким образом глава Белого дома хочет лишить Россию некоторой части наиболее талантливых граждан.
Американский президент Джо Байден пытается заманить ведущих российских учёных в США, пишет The New York Times.
В частности, глава Белого дома хочет, чтобы американский конгресс ускорил выдачу виз российским учёным, стремящимся покинуть свою страну в разгар вооружённого конфликта на Украине. Таким образом Байден, как отмечает издание, пытается ускорить уже начавшуюся утечку мозгов из России и лишить президента Владимира Путина некоторой части наиболее талантливых россиян.
Предложение администрации, которое было направлено на Капитолийский холм в рамках более масштабного пакета, предусматривающего выделение на украинский конфликт $33 млрд, приостановит на четыре года требование, согласно которому учёные, подающие заявки на получение визы H1-B, должны иметь работодателя-спонсора. Тем самым будет устранено одно из самых серьёзных препятствий для многих людей, стремящихся перебраться в Соединённые Штаты, говорится в статье.
Однако эта мера будет применяться только к гражданам России со степенью магистра или доктора наук в таких сферах, как искусственный интеллект, ядерные технологии или квантовая физика. По словам чиновников администрации, такой шаг будет иметь двойную выгоду — наносить ущерб России и приносить пользу Америке.
До пандемии ежегодно около 1800 россиян получали законный статус постоянного резидента на основании того, что являлись выдающимися исследователями или специалистами с учёными степенями и у них были спонсоры-работодатели.
Как отмечает The New York Times, даже если последнее предложение Белого дома будет одобрено, все заявители всё равно должны будут соответствовать другим требованиям, в том числе пройти проверку безопасности.
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