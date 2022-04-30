NYT: Байден хочет переманить в США ведущих российских учёных

Американский президент Джо Байден пытается заманить ведущих российских учёных в США, пишет The New York Times.

В частности, глава Белого дома хочет, чтобы американский конгресс ускорил выдачу виз российским учёным, стремящимся покинуть свою страну в разгар вооружённого конфликта на Украине. Таким образом Байден, как отмечает издание, пытается ускорить уже начавшуюся утечку мозгов из России и лишить президента Владимира Путина некоторой части наиболее талантливых россиян.

Предложение администрации, которое было направлено на Капитолийский холм в рамках более масштабного пакета, предусматривающего выделение на украинский конфликт $33 млрд, приостановит на четыре года требование, согласно которому учёные, подающие заявки на получение визы H1-B, должны иметь работодателя-спонсора. Тем самым будет устранено одно из самых серьёзных препятствий для многих людей, стремящихся перебраться в Соединённые Штаты, говорится в статье.

Однако эта мера будет применяться только к гражданам России со степенью магистра или доктора наук в таких сферах, как искусственный интеллект, ядерные технологии или квантовая физика. По словам чиновников администрации, такой шаг будет иметь двойную выгоду — наносить ущерб России и приносить пользу Америке.

До пандемии ежегодно около 1800 россиян получали законный статус постоянного резидента на основании того, что являлись выдающимися исследователями или специалистами с учёными степенями и у них были спонсоры-работодатели.

Как отмечает The New York Times, даже если последнее предложение Белого дома будет одобрено, все заявители всё равно должны будут соответствовать другим требованиям, в том числе пройти проверку безопасности.