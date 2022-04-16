TVE: специалисты предрекают полное исчезновение затонувшего 110 лет назад «Титаника»

По мнению некоторых специалистов, обломки «Титаника», затонувшего 110 лет назад, могут исчезнуть в районе 2025 — 2050 годов, передаёт TVE. Как отмечается в материале, в настоящий момент бактерии уничтожают то, что осталось от некогда крупнейшего трансатлантического лайнера.
Прошло 110 лет с того момента, как из порта Саутгемптона в Англии отплыл «Титаник», на тот момент крупнейший трансатлантический лайнер. На его борту находились 2208 человек — пассажиров и членов экипажа, — которые направлялись в Нью-Йорк. Он был прорывом в судоходной отрасли из-за своих помещений класса люкс, а также из-за мер безопасности, позволивших превратить его в самый безопасный корабль.
Тем не менее 14 апреля, через четыре дня после отплытия, за двадцать минут до полуночи «Титаник» столкнулся с айсбергом. Из-за столкновения в корпусе образовалось несколько пробоин ниже ватерлинии. Он начал тонуть. Через два часа корабль затонул, уйдя на морское дно глубиной 3800 метров.
Там покоятся две части, на которые развалился корабль: носовая часть, которая погрузилась первой, и корма, которая затонула следом и лежит теперь на расстоянии 600 метров (от носовой части. — ИноТВ). Погибло 1496 человек. Большинство из них замёрзли в воде. Выжило всего 712 человек.
Его обломки, обнаруженные в 1985 году, находятся под защитой ЮНЕСКО. Однако их состояние ухудшается. Некоторые специалисты считают, что в районе 2025 — 2050 годов они могут исчезнуть.
Это обломки «Титаника», лежащие на глубине почти 4 тысячи метров. Однако неизвестно, сколько так будет продолжатся. Присутствие бактерий, таких как Halomonas titanicae, добивает то, что осталось от трансатлантического судна.
ФРАНСИСКО ЛОПЕС, океанограф: Воздействие этой бактерии на железо приводит к тому, что многие части «Титаника» разваливаются и пропадают. Всё завершится полным исчезновением затонувшего судна.
Какие факторы влияют на то, что состояние «Титаника» так быстро ухудшается? С одной стороны, его материал — железо*, которое привлекает литофагов, также глубина и, прежде всего, то, что он лежит на морском дне.
ФЕЛИПЕ СЕРЕСО, подводный археолог из Университета Кадиса: «Титаник» находится не в земле. Он опирается на дно, поэтому очень сложно добиться его сохранности. Кроме того, мы говорим о корабле, имеющем серьёзную высоту.
Со дна поднято уже более 5500 объектов: предметов одежды и драгоценностей. Многие задаются вопросом, почему не поднять на поверхность сам корабль. По мнению экспертов, сделать это нереально.
ФРАНСИСКО ЛОПЕС: Скорее всего, он развалится, как только к нему прикоснутся.
Кроме того, как нам сказали, в этом не будет никакого особого археологического смысла.
КАРЛОС ДЕ ХУАН, подводный археолог из Университета Валенсии: Получить или извлечь из воды обломки затонувшего корабля, при том что у нас есть в наличии даже его чертежи, не имеет никакого особого смысла, за исключением лишь гламурного факта, что мы это сделали.
Никто с уверенностью не знает, когда он исчезнет. Точно можно сказать лишь одно: истории более чем двух тысяч пассажиров не потонут в забвении.
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