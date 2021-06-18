CGTN: ощутить роскошь и величие «Титаника» — в Китае для туристов строят копию легендарного корабля

В китайской провинции Сычуань идёт строительство копии «Титаника» — трансатлантического лайнера, затонувшего более сотни лет назад в результате столкновения с айсбергом, передаёт CGTN. Как отмечают организаторы этого проекта, этот создаваемый для туристов тематический парк поможет ощутить роскошь и величие легендарного корабля.
Это звук того, как в Китае история возвращается к жизни.
СУ ШАОЦЗЮНЬ, инвестор: Честно говоря, мы также считаем этот проект очень трудным.
Трудным, поскольку речь идёт о строительстве копии «Титаника».
СУ ШАОЦЗЮНЬ: В конце концов, внутри страны нужно построить корабль, схожий по размерам с авианосцем. Мы строим его в строгом соответствии со характеристиками реального «Титаника». Наши строительные чертежи были одобрены историками и экспертами по «Титанику».
У корабля будут те же самые размеры и те же первоклассные удобства, что и у оригинала.
СУ ШАОЦЗЮНЬ: Гости ощутят роскошь и величие «Титаника». Тур будет начинаться с пирса. Мы также создадим копию пристани Саутгемптона тех времён, а также всех паровых двигателей, рубки и даже бассейна и гимнастического зала.
Сейчас идут строительные работы. Прошло уже более сотни лет после того, как этот роскошный круизный лайнер, столкнувшись с айсбергом, затонул в Атлантическом океане. Притягательность «Титаника» с тех пор не ослабевала.
ДЖЕК (ЛЕОНАРДО ДИ КАПРИО), главный герой фильма «Титаник»: Я — король мира.
Одноименный блокбастер лишь подогрел интерес к этой теме.
СУ ШАОЦЗЮНЬ: У нас во время тура будут рассказывать трогательные истории о крушении «Титаника».
Именно этот опыт организаторы данного проекта хотят воспроизвести в форме тематического парка в провинции Сычуань.
СЮЙ ЦЗЮНЬНЯНЬ, руководитель проекта: Мы стоим у носа «Титаника». Отсюда видно, насколько крупным будет этот корабль. Мы завершили строительство главной палубы, осталось завершить два с половиной этажа надстройки.
Однако есть одно существенное отличие: корабль будет стоять в доке, а не наплаву. Для такого большого судна это будет дорого обходится.
СУ ШАОЦЗЮНЬ: Мы запланировали выделить под всё это более 6,7 квадратных километров территории. Общий объём инвестиций в тематический парк — 1,5 миллиарда американских долларов.
Звучали и критические замечания. Некоторые заявляли, что проект извлекает прибыль из трагедии. Однако, по словам организатора проекта, он просто хочет принести дань уважения наследию этого корабля и его жертвам.
СЮЙ ЦЗЮНЬНЯНЬ: Огромное значение строительства этого корабля состоит в том, чтобы унаследовать и передать великий дух любви «Титаника». Когда корабль должен был вот-вот затонуть, члены экипажа продемонстрировали великую человеческую любовь.
Дата открытия пока ещё не определена. Фрэнсис Ко, CGTN.
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