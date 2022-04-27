Fox News: многие с готовностью позволили бы отсечь себе руку, лишь бы быть столь же «бедными», как Джо Байден

Как считает теле- и радиоведущая Дэна Лосч, Джо Байден скрывает большие деньги, пресса не задаёт при этом неудобных вопросов, а общественность не выказывает совершенно никакого интереса к прозрачности финансов семьи американского президента. Как заявила Лосч в эфире Fox News, с такими доходами, которые зарабатывает его семья, многие люди с готовностью позволили бы отсечь себе руку, лишь бы быть столь же «бедными», как Джо Байден.

Джо Байден не раз говорил, что не знает подробностей бизнес-деятельности своего сына Хантера.

ДЖО БАЙДЕН: Я никогда не говорил с сыном о его зарубежной бизнес-деятельности… Я никогда не обсуждал ни с сыном, ни с братом, ни с кем-то ещё вопросы, связанные с их бизнесом. Точка.

ЖУРНАЛИСТ: Подтверждаете ли Вы своё заявление о том, что не обсуждаете зарубежную бизнес-деятельность Вашего сына?

ДЖО БАЙДЕН: Да, подтверждаю.

Что ж, он явно лжет. Согласно последней информации, Джо согласился оплатить судебные издержки сына по сделке с китайской компанией. Можете представить себе? Согласно попавшей в руки Daily Mail электронной переписке, личный секретарь Хантера в январе 2019 года написал помощниками Байдена следующее: «Я говорил сегодня с Хантером по поводу его счетов. Насколько я понимаю, отец Ханта покроет эти счета в краткосрочной перспективе, когда Хантер продвинется по служебной лестнице». Во вложении к электронному письму был счёт в виде таблицы на общую сумму более 700 тысяч долларов, включая издержки на получение юридической помощи в ходе сделки Хантера с китайской компанией, где на протяжении всего 2021 года (когда его отец уже был президентом) Байдену-младшему принадлежало 10 процентов акций. Поскольку сам Джо называет себя самым бедным человеком в конгрессе, впору спросить, откуда с такими скромными доходами у него есть столь огромная сумма на погашение счетов Хантера?

Daily Mail пишет, что на тот момент Джо Байден имел необъяснимый доход в размере более пяти миллионов долларов. Ну да, он ведь просто забыл включить эти несколько миллионов в декларацию о доходах! Ну и откуда у тебя все эти деньги, Джо? Они имеют какое-то отношение к десятипроцентной доле Хантера в сделке с китайцами? Которую тот отложил для «босса». Хантер, разумеется, знал, что у отца есть такие средства, и собирался просить его оплатить 700-тысячные расходы. Зачем ещё Джо прятать деньги, которые ему якобы принесли продажи книг и публичные выступления?

Вы, кстати, стали бы платить Джо Байдену за то, чтобы он выступил где-то с речью? Я бы и пяти долларов на такое пожалел, ведь этот человек совершенно не умеет изъясняться. Ну сколько ему могли принести гонорары за эти выступления? А книги его вообще не продаются. Так откуда деньги? Если это всё правда, то Джо Байден не только хладнокровно лжёт, но и ко всем этим сделкам руку приложил. К нам присоединяется теле- и радиоведущая Дэна Лосч. Что думаете по поводу последней информации, Дэна?

ДЭНА ЛОСЧ: Ну, во-первых, позвольте с Вами кое в чём не согласиться: я бы точно заплатила Джо Байдену за выступление с речью, поскольку это было бы весело и уморительно, мы бы услышали какую-нибудь байку в стиле фильма «Дом большой мамочки» или кинофраншизы «Кошмар на улице Вязов». Я бы точно хотела услышать нечто подобное, а потому денег бы не пожалела.





Что касается тех средств, которые зарабатывает его семья, и утверждений о беднейшем человеке в конгрессе, многие люди с готовностью позволили бы отсечь себе руку, лишь бы быть столь же «бедными», как Джо Байден. Всем бы такую «бедность»! Звучит, правда, как оскорбление. Человек скрывает большие деньги, пресса не задаёт при этом неудобных вопросов, а общественность не выказывает совершенно никакого интереса к прозрачности финансов его семьи и связей с компаниями, которые находятся в собственности и управляются коммунистическим правительством Китая.





На платформах соцсетей ни один из этих вопросов не поднимается, а их предостаточно. Мне, например, очень интересна связь этой семьи с организациями, владельцами которых являются коммунисты-китайцы. Особую тревогу вызывают вопросы, связанные с добычей редкоземельных металлов. В качестве одного из примеров можно привести компанию Rosemont Seneca, которую возглавлял Хантер Байден и которая помогла одной из китайских компаний с покупкой кобальтового рудника в Демократической Республике Конго. То есть если вдуматься, Джо Байден зарабатывает кучу денег на своём «Новом зелёном курсе». Ожидается, что сделки с китайцами также принесут неплохой доход как этой семье, так и нынешней администрации. Вопросов действительно много, Вы и сами прекрасно понимаете.

И Хантер защищал парня, который предлагал взятки африканским правительствам с целью получения доступа к кобальтовым месторождениям. А вот на какой вопрос хотел бы получить ответ я. На посту вице-президента Байден заработал не очень много денег — по крайней мере, исходя из тех данных, что находятся в открытом доступе. Но на протяжении четырёх лет между службой на постах вице-президента и президента он стал богаче на 20 миллионов или около того. Его книги не продаются, выступать с речами его практически не зовут, гонорары за это он получает совсем небольшие. Так вот, вопрос, который следует задать представителям средств массовой информации следующий: откуда взялись эти миллионы? Правильно? Откуда все эти деньги, если не с продажи книг и не за публичные выступления?

ДЭНА ЛОСЧ: Да, откуда-то они точно взялись. Об этих средствах нужно предоставить максимально прозрачный отчет. Даже в то «окно», когда он не занимал должностей в Белом доме, он активно пользовался связями с канцелярией вице-президента США. И если помните, было несколько случаев, когда имена деловых партнёров Хантера Байдена мелькали в списках посетителей Белого дома при администрации Обамы — Байдена. Они встречались с самим Байденом и членами канцелярии вице-президента, так что вполне уместно говорить о его активном использовании связей с ними.

Да он не помнит ни одного из тех визитов.

ДЭНА ЛОСЧ: Всё он помнит. Этот человек только притворяется милым забывчивым дедулей. Никто ему уже не верит, ведь все помнят, каким он был при Рейгане, каким он был на беседах с Кларенсом Томасом. Несмотря на его показную придурковатость, все понимают, откуда взялись эти деньги и как он использует в своих целях ненадлежащую деятельность Хантера. Мол, «как вам не стыдно задавать нашей семье такие деликатные вопросы». Я так скажу: раз хотел занять эту должность, будь добр обеспечить соответствующую прозрачность!

Да, невозможно долго прикидываться дурачком: это становится оскорбительным для окружающих. С нами была Дэна Лосч, спасибо Вам!

Дата выхода в эфир 26 апреля 2022 года.