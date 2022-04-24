Fox News: американцы «на грани нервного срыва» из-за бесконечных кризисов

Согласно опросу, проведённому Американской психологической ассоциацией, 87% американцев воспринимают последние два года как нескончаемую череду кризисов, а 73% заявляют, что не могут с этим справляться. По словам ведущего Fox News Грега Гатфелда, это значит, что почти каждый прохожий на улице может психануть и наброситься на вас с кулаками.

Мы падаем в обморок от страха из-за нескончаемого потока плохих новостей? Психологи подтвердили, что пандемия, экономика, боевые действия на Украине и тот факт, что бургера McRib не было в продаже весь год, определённо, сказались на наших мозгах.



Американская психологическая ассоциация, или АПА, опубликовала результаты ежегодного опроса, охватывающего широкий спектр тем, связанных со стрессом в Америке. Заполнять его, кстати, замучаешься!



Они установили, что 87 процентов американцев чувствуют, что последние два года были нескончаемой чередой кризисов. Спасибо, Джо Байден. Или Обама? Или Обама — Байден? Мишель?



И более 75* процентов чувствуют, что это выше их сил. Оставшиеся 27 процентов распсиховались настолько, что не смогли пройти опрос до конца.



Ха! Это значит, что почти каждый человек, мимо которого вы проходите на улице, может быть на грани нервного срыва и в любой момент может двинуть вам кулаком в лицо. Особенно если её имя начинается с «Дана Перино».



И это правда, люди теряют рассудок. Если под людьми имеются в виду идиоты вроде колумниста The New York Times Пола Кругмана. Он предсказывает, что теперь, после отмены масочного режима, люди, носящие маски, будут подвергаться насилию.



Если бы кто-то мог вытащить нас из всего этого! Что нам делать, господин президент?



ТОМ ШИЛЛУ, комик (в роли Джо Байдена): Эй, э-эй, да ладно вам… Послушайте! Послушайте, я понимаю, что люди измотаны стрессом. Я понимаю. Но я говорил вам, с чем это связано… Две причины. Понятно? Владимир Ковид и Путин-19. Оба этих парня. И… послушайте… старина Джо… Я знаю, каково с этим справляться. Понятно? Я знаю, каково это, когда надо заливать еду в бензобак… Понятно?.. Надо слушать людей. Надо делать, что вам говорят. Если бы люди делали, что им говорят, нам не пришлось бы снимать обувь на автобусной остановке… то есть в аэропорту… ну, там…



Дата выхода в эфир 21 апреля 2022 года.



* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).



