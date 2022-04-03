Das Erste: измученные кризисами американцы отказываются поддерживать Байдена

«Измученная кризисами» Америка «утратила свои обычные рефлексы»: в периоды нестабильности и конфликтов на международной арене американцы обычно сплачиваются вокруг своего президента, пишет Das Erste. Однако Джо Байден становится исключением: на фоне украинского кризиса его рейтинг опустился до самого низкого уровня с момента вступления в должность. Причина, вероятно, кроется в отказе Байдена от решения внутренних проблем.

«Слабый и ненадёжный» — так в начале этой недели ведущая Fox News Лора Ингрэм назвала своё вечернее шоу, посвящённое поездке Байдена в Европу для обсуждения ситуации на Украине. Её вступительная речь также целиком состояла из критических замечаний в адрес Байдена: «С Байденом в Европе мир увидел неэффективного, нерешительного и лицемерного президента США!» — отчеканила она, передаёт Das Erste.

Любой, кто хочет услышать более дружелюбные мнения о способностях Байдена справляться с кризисами, должен переключиться на другой телеканал: например, NBC News «основательно продемократичен». Но одновременно с Ингрэм ведущий NBC News Чак Тодд удивляет телезрителей результатами опроса, «задевшими Белый дом за живое». «71 процент всех американцев сомневается в способности Байдена противодействовать действиям Путина на Украине», — говорится в опросе NBC. Откуда это недоверие?

Во-первых, оппозиция неустанно пытается использовать неопределённость, вызванную украинским кризисом, для создания информационного фона: «При Трампе Путин не осмелился бы на это», — так звучит нынешняя республиканская мантра. Известный сенатор от штата Техас Тед Круз, например, утверждает, что Байден несёт частичную ответственность за «украинскую трагедию». На слушаниях в сенате Круз заявил, что украинский кризис является «прямым результатом постоянных ошибок президента Байдена и его администрации».

В качестве примеров он приводит длительные колебания Байдена в отношении введения санкций против «Северного потока — 2» и вывода войск из Афганистана. Кадры «хаоса в Кабуле» запечатлелись «в коллективной памяти американцев». Даже независимые американские аналитики убеждены в том, что «бедствия» США в Афганистане рассматривались Путиным как свидетельство слабости и расценивались как повод предъявить к Западу «повышенные требования».

Байден также не получает желаемой поддержки от своего собственного политического лагеря. До прошлых выходных партия всё время «выступала единым фронтом». Например, когда конгрессмен Майк Куигли приветствовал создание международного альянса против Путина: «Администрация Байдена мастерски объединила НАТО и Запад и организовала военную помощь».

Однако после того как в своей речи в Варшаве Байден произнёс «печально известные» девять слов, внутрипартийный тон изменился: «Ради бога, этот человек не может оставаться у власти!» Этот «явный призыв» к смене режима в России вызвал неудоумение многих друзей президента по партии, в том числе сенатора от штата Род-Айленд Джека Рида. «Я думаю, что немного более дифференцированный подход позволил бы добиться большего», — подчеркнул демократ.

Поэтому неудивительно, что «измученная кризисами» Америка «утратила свои обычные рефлексы»: опыт показывает, что в периоды нестабильности и конфликтов на международной арене нация сплачивается вокруг своего президента. После 11 сентября и в начале военной операции в Афганистане рейтинг одобрения Джорджа Буша — младшего взлетел до отметки более 90%. Даже дружественный Байдену телеканал NBC News смог найти лишь 40% тех, кто одобряет его работу на посту президента. «Это самый низкий рейтинг одобрения с тех пор, как Байден вступил в должность!» — удивился Чак Тодд.

Примечательно, что в отдельных аспектах респонденты определённо «идут в одном направлении с Байденом». Это выявил и опрос радиостанции NPR: в настоящее время американцы выступают против участия войск США в конфликте. Они поддерживают поставки оружия и скептически относятся к введению бесполётной зоны над Украиной — всё это соответствует позиции Байдена. «Это показывает, что американцы действительно поддерживают своего президента, — пишет колумнист The Washington Post Джонатан Кейпхарт. — В украинском кризисе Байден идёт в ногу со временем!»

Тот факт, что это не увеличивает его удручающие рейтинги, вероятно, связан с тем, что американцы в настоящее время в большей степени озабочены другими проблемами. Это также демонстрирует опрос, проведённый NBC News. «Более двух третей хотели бы, чтобы Байден сделал главным приоритетом национальную экономику. А не украинский кризис», — объясняет Тодд.

В настоящее время показатель инфляции в США находится на отметке 6,4%. Цена за галлон бензина сейчас почти на 50% выше, чем год назад.

Ежедневная полемика популярного ведущего Fox News Шона Хэннити также отражает то, насколько сильно американцы обеспокоены уровнем инфляции и ростом цен на бензин. «Могли ли вы представить, что президентство Байдена станет только хуже?» — спросил консервативный ведущий «с дьявольским ликованием». Он обратился к «нелюбимому президенту»: «Инфляция на самом высоком уровне за 48 лет, Джо! Всё за счёт бедняков и среднего класса — классической клиентуры демократов».

Обозреватель The New York Times Дэвид Брукс сохраняет спокойствие. В интервью американской телекомпании PBS он, пожимая плечами, отмечает: «Если бы вы спросили американцев, какого бы мнения они придерживались в том случае, если бы Джо Байден подарил им красивые закаты, 85 процентов всё равно были бы против!» По его словам, в «эпоху политической ангажированности» опросы — это прежде всего выражение партийных пристрастий, пишет Das Erste.