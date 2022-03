DT: из-за политики Вашингтона прогрессивная Америка медленно вымирает

Две модели американского самосознания сейчас ведут между собой яростное сражение на федеральном уровне, поскольку американская система допускает конкуренцию между штатами, пишет The Daily Telegraph. В результате количество умерших в «прогрессивных» демократических штатах уже превышает количество родившихся — а в «консервативной» Америке, наоборот, наблюдается приток жителей, которых привлекают низкие налоги и политика индивидуализма, подчёркивается в статье.

Многие законодатели общественного мнения в Великобритании заявляют, что Америка неумолимо движется к «более прогрессивному будущему», ссылаясь на победу демократа Джо Байдена над консерватором Дональдом Трампом на последних президентских выборах. Однако в реальности там формируется совершенно иная картина, сообщает The Daily Telegraph.



Соединённые Штаты не просто лишаются своего населения из-за исхода предприимчивых людей. Прогрессивная Америка «буквально умирает»: количество умерших в демократических городах и штатах уже превышает количество родившихся, а молодёжь перебирается в более консервативные регионы, подчёркивается в статье.



По статистике, за последнее десятилетие темпы рождаемости в США снизились повсюду. Однако наиболее заметно это проявляется там, где население стало более сознательным и политически активным — и в процессе утратило интерес к созданию семьи, сообщает The Daily Telegraph. При этом женщины в «консервативной» Америке в среднем выходят замуж гораздо раньше, чем в более «прогрессивных» штатах, а предприимчивая молодёжь сейчас активно покидает подконтрольные демократам районы, приходящие в упадок, в поисках лучшей жизни, подчёркивает автор.



«Америка пришла в движение. Там стремительно происходят демографические перемены, меняя экономические, политические и культурные контуры нации», — говорится в статье. Все знают, что крупные деловые кластеры Америки сосредоточены на северо-востоке, Среднем Западе и в Калифорнии. Традиционно именно Нью-Йорк, Чикаго, Сан-Франциско и Лос-Анджелес были теми местами, куда устремлялись предприимчивые молодые американцы, чтобы чего-то добиться в этом мире. Однако сейчас всё изменилось, констатирует автор.



Статистика показывает, что всего за 12 месяцев (с июля 2020-го по июль 2021 года) из этих четырёх городов уехали свыше 700 тыс. человек. При этом в консервативных штатах, особенно на юге США, складывается совершенно иная ситуация, подчёркивает The Daily Telegraph. Почти 80% прироста населения в 2021 году пришлось всего на десять округов, при этом пять самых быстрорастущих округов находятся в Техасе, и ещё два — во Флориде. Быстрее всех увеличивалось население в округе Марикопа в Аризоне, куда в больших количествах устремились выходцы из Калифорнии, поясняет автор.



В современных Штатах по-прежнему существует резкое разделение, отмечается в статье: «Консервативная Америка ездит на пикапах, предпочитает низкие налоги и небольшие по размерам органы власти. Там ежедневно звучит присяга на верность стране, а американская исключительность считается самоочевидной. С другой стороны, прогрессивная Америка ездит на гибридных машинах, а не на пикапах, и гораздо чаще беспокоится по поводу климатических изменений». У прогрессивной части американской нации совершенно иные представления о том, что такое Америка, какой она была и какой должна быть: эти люди предпочитают «думать об интерсекциональной идентичности, а не об исключительности», пишет The Daily Telegraph.



Если проанализировать, что общего между теми штатами, где наблюдается рост населения, то выяснится, что все они любят свободу, говорится в статье: «От Юты с её заснеженными вершинами и до болотистой Флориды, география и климат здесь не являются решающим фактором. Решающий фактор — это политика штата. Свободные штаты процветают, а радикальные прогрессивисты выгоняют компании из их традиционных мест пребывания». Например, известный предприниматель Илон Маск в прошлом году перевёл штаб-квартиру своей корпорации Tesla из Калифорнии в Техас, и аналогично поступили тысячи менее известных компаний, сообщает The Daily Telegraph.



Причина в том, что Калифорния «умудряется сочетать европейский уровень налогообложения с коммунальными и общественными услугами на уровне третьего мира», поясняет автор. В то время как в «свободных штатах» вроде Техаса, Теннесси и Флориды вообще не существует местного подоходного налога, и это привлекает многих. Если в Нью-Йорке и Кремниевой долине сейчас почти для любого вида деятельности нужно получать сначала разрешения и лицензии, то в Аризоне и Юте действуют радикальные планы местных властей, направленные на сокращение бумажной волокиты и бюрократии, отмечается в статье.



Поскольку бывшие жители Чикаго и Калифорнии сейчас массово устремляются в Техас, Аризону и Теннесси в поисках лучшей жизни, местные консерваторы уже начинают опасаться, что вновь приехавшие привезут с собой и свои «прогрессивные» избирательные привычки. Однако более реалистичный сценарий заключается в том, что поскольку самые предприимчивые американцы покидают штаты «прогрессивистов», отдавая предпочтение «свободным» штатам, они лишь усилят традиционно бытующие там «индивидуалистические» умонастроения, пишет The Daily Telegraph.



В то же время можно с уверенностью сказать, что две модели американского самосознания в настоящий момент «ведут между собой яростное сражение на федеральном уровне», подчёркивается в статье. И это связано с тем, что американская федеральная система допускает конкуренцию между штатами, поясняет автор. Например, власти Миссисипи сейчас ведут кампанию за отмену подоходного налога на уровне штата и разработали новый закон о всеобщем профессиональном лицензировании, чтобы людям из других мест было проще приезжать и работать там.



Интересно, что бы произошло, если бы подобное «местничество» стало нормой в Великобритании, задаётся вопросом автор: «Какие новшества могли бы там появиться? В этом случае вам не пришлось бы даром тратить время в надежде на то, что Борис Джонсон всё исправит, как этого ждут от Джо Байдена».