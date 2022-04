SZ: плохие новости для президента — американские СМИ признали подлинность компромата на Хантера Байдена

«Сага о ноутбуке» Хантера Байдена продолжается: американские газеты The New York Times и The Washington Post независимо друг от друга пришли к выводу, что по крайней мере часть материалов, изобличающих сына президента США, является подлинной, пишет Süddeutsche Zeitung. Письма и документы доказывают, что Хантер Байден вёл бизнес на Украине в интересах своего отца, курировавшего в то время связанные с Украиной вопросы. Это «плохие новости» для Байдена-старшего.

Эта история могла бы быть рассказана в одном из «второсортных шпионских фильмов времён холодной войны». Всё начинается с мастера по ремонту компьютеров Джона Пола Мак Айзека. В апреле 2019 года его посещает человек, которого слабовидящий Мак Айзек не может чётко опознать, но который выдаёт себя за Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента, а затем главного кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Мужчина оставляет ему залитый водой ноутбук для восстановления данных, но после этого не выходит на связь, пишет Süddeutsche Zeitung. Затем мастер по ремонту компьютеров просматривает данные и натыкается на письма, которые он, ярый сторонник Трампа, считает «взрывоопасными»: они могут доказать, что Хантер Байден вёл бизнес на Украине в интересах своего отца, который в то время, будучи вице-президентом в администрации Обамы, среди прочего курировал связанные с Украиной вопросы. Мак Айзек связывается с ФБР, которое забирает ноутбук. После этого «режим радиомолчания». Мастер по ремонту компьютеров тщетно ждёт ареста Хантера Байдена — даже на фоне процедуры импичмента в отношении Дональда Трампа. Ранее тот заблокировал военную помощь Украине в размере $400 млн, позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и сообщил, что деньги поступят только в том случае, если Украина начнёт расследование в отношении Джо и Хантера Байденов. Информатор обнародует стенограмму звонка, а демократы инициируют процедуру импичмента в отношении Трампа. Сенаторы-республиканцы оправдают президента. Однако мастер по ремонту компьютеров недоумевает: «Почему нет вестей от ФБР?» Мак Айзек связывается с Руди Джулиани, адвокатом Дональда Трампа, и отправляет ему копии материалов с ноутбука Хантера Байдена. Тот «скармливает их консервативным СМИ». Незадолго до президентских выборов 2020 года правый таблоид New York Post опубликовал первую статью. Это «находка» — сын Байдена «всегда хорош для громких заголовков»: проблемы с деньгами, кокаиновая зависимость, развод, отношения с вдовой брата. Тогда, в решающие месяцы президентской кампании 2020 года, история имела «взрывной потенциал». И всё же она оставалась «неразрешённой загадкой». Многим СМИ было отказано в доступе к материалам, они не могли проверить их подлинность и поэтому отказывались освещать этот вопрос. Сразу же возникло подозрение, что история «слишком неправдоподобна, чтобы быть правдой». Не думал ли мастер по ремонту компьютеров, что ему подбросили устройство? Также предполагалось, что компьютер якобы взломали русские хакеры — чтобы вновь повлиять на президентские выборы. Ещё в 2016-м Хиллари Клинтон открыто обвинила российские спецслужбы в хакерских атаках в целях оказания помощи Дональду Трампу, что привело к расследованию ФБР и доставило ей серьёзные неприятности. Twitter и Facebook*, запретив делиться ссылкой на статью New York Post, «замедлили распространение истории Хантера Байдена». Тем самым они «взяли на себя роль арбитров в демократическом дискурсе». Поэтому республиканцы обвинили СМИ и технологические компании в защите интересов Джо Байдена. Теперь, неожиданно, «сага о ноутбуке» вновь украсила первые полосы американских газет. The New York Times и The Washington Post независимо друг от друга изучили данные с ноутбука Хантера Байдена. И оба издания пришли к одному и тому же выводу: по крайней мере часть из более чем 120 тыс. электронных писем и документов, 217 гигабайт данных, скорее всего, являются подлинными. Однако происхождение большинства данных больше невозможно проверить, поскольку они слишком часто копировались. The Washington Post отвергает обвинения в том, что перед выборами 2020 года уделяла слишком мало внимания этой истории: доступ к данным был закрыт до лета 2021 года. Но что осталось против Хантера Байдена — и особенно против Джо Байдена? Против Хантера Байдена ведутся расследования, о чём заявил он сам. Он подозревается в налоговых махинациях. Недавно он урегулировал крупную налоговую претензию. По данным The New York Times, это может указывать на то, что Байден ожидает предъявления обвинения и надеется добиться снисхождения судьи и присяжных. Кроме того, следствие, по-видимому, выясняет, нарушил ли Байден, будучи лоббистом иностранных компаний, правила разглашения информации. Это «плохие новости» для Джо Байдена. Репутация «небогатого политика, ведущего борьбу с финансовыми злоупотреблениями», находится под угрозой. Теперь многим может начать казаться, что сын «продал свои отношения с отцом за миллионы». Это как минимум «некрасиво и неэтично». То же самое относится и к последней «шалости» Хантера: он рисует и продает картины, однако их цена, доходящая до $500 тыс., вряд ли объясняется их качеством. Однако пока неясно, нарушал ли он законы на самом деле. В любом случае обвинительное заключение, вероятно, окажет влияние и на политическую карьеру Байдена-отца. Пока нет никаких доказательств того, что отец сам принимал участие в сомнительных сделках или знал о них. Джо Байден всегда утверждал, что его не интересуют дела членов его семьи. Это как минимум «заслуживает внимания», учитывая то значение, которое он придаёт тесным семейным узам, отмечает Süddeutsche Zeitung. * Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.