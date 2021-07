Le Parisien: полмиллиона долларов за картину — успехи Хантера Байдена в живописи вызывают подозрения у американских СМИ

Администрации Байдена, желающей представить себя безупречной в этическом плане, неоднократно задавали вопросы по поводу художественной карьеры сына президента Байдена Хантера — адвоката и бизнесмена, ставшего художником, пишет Le Parisien.

Американские СМИ, в частности, высказывают опасения, что промышленники или финансисты будут скупать его работы с единственной целью — заручиться благосклонностью Белого дома. По информации журналистов, стоимость полотен составляет от $75 тыс. до $500 тыс.