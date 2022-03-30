Hill: Трамп призвал Путина опубликовать компромат на сына Байдена

Дональд Трамп призвал Владимира Путина обнародовать компромат на Хантера Байдена, сына президента США, сообщает The Hill. Как отмечает издание, это уже не первый случай, когда Трамп призывает иностранное правительство нанести ущерб политическому сопернику.
Бывший президент США Дональд Трамп призвал российского лидера Владимира Путина обнародовать компромат на Хантера Байдена, сына нынешнего главы Белого дома, пишет The Hill со ссылкой на опубликованное во вторник интервью.
«(Скажу. — ИноТВ) одну вещь, пока я на вашем шоу: раз уж Путин сейчас не особый фанат нашей страны, пусть он объяснит, откуда — потому что Крис Уоллес* не дал бы мне задать этот вопрос, — почему жена мэра Москвы даёт Байденам, им обоим, 3,5 миллиона долларов? Это большие деньги», — сказал Трамп Джону Соломону и Аманде Хед на шоу Just the News на канале Real America’s Voice.
Затем Трамп добавил: «Я думаю, что Путин знает ответ на этот вопрос. Я думаю, что он должен опубликовать его».
Бывший президент в этом интервью, как отмечает издание, ссылался на неоднозначный доклад 2020 года сенаторов-республиканцев о президенте Джо Байдене и его сыне Хантере, в котором было представлено мало доказательств правонарушений.
Трамп неоднократно заявлял, что Хантер Байден получал деньги от жены ныне покойного экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.
Между тем издание Politico ранее сообщило, что сам Трамп в 90-х годах пытался заключить деловые сделки с Лужковым.
Нынешнее заявление бывшего президента США прозвучало на фоне сообщений о том, что расследование налоговых преступлений Хантера Байдена, которое началось ещё в 2018 году, идёт полным ходом. На этой неделе издание The Wall Street Journal сообщило, что прокуратура сейчас собирает новые доказательства.
Между тем, как отмечает The Hill, заявление Трампа — это уже не первый случай, когда он призывает иностранное правительство нанести ущерб политическому сопернику. Во время президентских выборов 2016 года он призвал Россию опубликовать электронные письма с частного почтового сервера бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, которая на тот момент была кандидатом в президенты от Демократической партии.
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что каждый должен заниматься своим делом и не смешивать спорт с политикой, а иностранцы в будущем будут извиняться за проявление русофобии.
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление посла Сирии в Москве Рияда Хаддада о готовности Сирийской Арабской Республики обсуждать с Россией взаиморасчёты в рублях.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что наниматели городской нежилой недвижимости при продлении договоров аренды на новый срок освобождаются от обязательной арендной платы за последние пять месяцев.
Нападающий сборной Швеции по футболу Златан Ибрагимович заявил, что не планирует завершать карьеру в национальной команде после поражения от Польши в стыковом матче за право выхода на чемпионат мира 2022 года.
Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала в беседе с RT предложение депутата Госдумы Виталия Милонова разрешить студентам вузов и иных учебных заведений сдавать дипломные работы в электронном виде на цифровых носителях в текущем году.