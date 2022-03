Hill: Трамп призвал Путина опубликовать компромат на сына Байдена

Дональд Трамп призвал Владимира Путина обнародовать компромат на Хантера Байдена, сына президента США, сообщает The Hill. Как отмечает издание, это уже не первый случай, когда Трамп призывает иностранное правительство нанести ущерб политическому сопернику.

Бывший президент США Дональд Трамп призвал российского лидера Владимира Путина обнародовать компромат на Хантера Байдена, сына нынешнего главы Белого дома, пишет The Hill со ссылкой на опубликованное во вторник интервью.



«(Скажу. — ИноТВ) одну вещь, пока я на вашем шоу: раз уж Путин сейчас не особый фанат нашей страны, пусть он объяснит, откуда — потому что Крис Уоллес* не дал бы мне задать этот вопрос, — почему жена мэра Москвы даёт Байденам, им обоим, 3,5 миллиона долларов? Это большие деньги», — сказал Трамп Джону Соломону и Аманде Хед на шоу Just the News на канале Real America’s Voice.



Затем Трамп добавил: «Я думаю, что Путин знает ответ на этот вопрос. Я думаю, что он должен опубликовать его».



Бывший президент в этом интервью, как отмечает издание, ссылался на неоднозначный доклад 2020 года сенаторов-республиканцев о президенте Джо Байдене и его сыне Хантере, в котором было представлено мало доказательств правонарушений.



Трамп неоднократно заявлял, что Хантер Байден получал деньги от жены ныне покойного экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.



Между тем издание Politico ранее сообщило, что сам Трамп в 90-х годах пытался заключить деловые сделки с Лужковым.



Нынешнее заявление бывшего президента США прозвучало на фоне сообщений о том, что расследование налоговых преступлений Хантера Байдена, которое началось ещё в 2018 году, идёт полным ходом. На этой неделе издание The Wall Street Journal сообщило, что прокуратура сейчас собирает новые доказательства.



Между тем, как отмечает The Hill, заявление Трампа — это уже не первый случай, когда он призывает иностранное правительство нанести ущерб политическому сопернику. Во время президентских выборов 2016 года он призвал Россию опубликовать электронные письма с частного почтового сервера бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, которая на тот момент была кандидатом в президенты от Демократической партии.



* Американский ведущий (прим. ИноТВ).